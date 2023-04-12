Канада ввела санкции против Уральского завода гражданской авиации

Posted Сегодня, 07:53
Published Сегодня, 07:53
Modified Сегодня, 07:55
Updated Сегодня, 07:55
В обновленный санкционный список вошли 34 компании из России, а также 14 физических лиц, в том числе и Рустам Минниханов, глава Татарстана.
АО «Уральский завод гражданской авиации» является крупнейшим авиастроительным предприятием на Среднем Урале. Также там занимаются ремонтом авиатехники. Ранее ограничения в отношении УЗГА наложили Евросоюз и США.
Напомним, в феврале 2023 года под санкции Канады также попали «Уралвагонзавод» из Нижнего Тагила и три депутата из Свердловской области.