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Канада ввела санкции против Уральского завода гражданской авиации

12 апреля 2023, 07:53
Фото: 1MI
Уральский завод гражданской авиации из Екатеринбурга попал в санкционный список Канады.

В обновленный санкционный список вошли 34 компании из России, а также 14 физических лиц, в том числе и Рустам Минниханов, глава Татарстана.

АО «Уральский завод гражданской авиации» является крупнейшим авиастроительным предприятием на Среднем Урале. Также там занимаются ремонтом авиатехники. Ранее ограничения в отношении УЗГА наложили Евросоюз и США.

Напомним, в феврале 2023 года под санкции Канады также попали «Уралвагонзавод» из Нижнего Тагила и три депутата из Свердловской области.

«Уралвагонзавод» и три депутата из Свердловской области попали под санкции Канады
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#Евгения Сафина#Санкции#Завод#Канада#Ограничения#Общество#Екатеринбург#Свердловская область
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