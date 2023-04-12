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Миллион рублей штрафа за взятку заплатит инспектор ДПС из Верхней Пышмы

12 апреля 2023, 07:25
Фото: 1MI
В Верхней Пышме осужден бывший инспектор ДПС за получение взятки. Он был уволен со службы и должен выплатить штраф в размере одного миллиона рублей.

Денис Кайгородов, бывший инспектор спецбатальона ДПС, был осужден за получение взятки должностным лицом за бездействие при нарушении законодательства (ч. 3 ст. 290 УК РФ).

Следствие доказало, что он получил 60 тысяч рублей за то, что не останавливал и не проверял большегрузы, которые нарушали правила дорожного движения и перевозки грузов. Также он предоставлял сведения о проведении рейдов. Бывший госавтоинспектор признал вину частично.

Так как в деле были смягчающие обстоятельства, суд не назначил обвиняемому тюремного срока. Ему назначен штраф в размере одного миллиона рублей. Кроме того, мужчина три года не имеет право занимать должности на госслужбе или органах власти, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

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#Взятка#Суд#Штраф#ДПС#Общество#Свердловская область#Верхняя Пышма#Евгения Сафина
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