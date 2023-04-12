Миллион рублей штрафа за взятку заплатит инспектор ДПС из Верхней Пышмы

Posted Сегодня, 07:25
Published Сегодня, 07:25
Modified Сегодня, 07:27
Updated Сегодня, 07:27
Денис Кайгородов, бывший инспектор спецбатальона ДПС, был осужден за получение взятки должностным лицом за бездействие при нарушении законодательства (ч. 3 ст. 290 УК РФ).
Следствие доказало, что он получил 60 тысяч рублей за то, что не останавливал и не проверял большегрузы, которые нарушали правила дорожного движения и перевозки грузов. Также он предоставлял сведения о проведении рейдов. Бывший госавтоинспектор признал вину частично.
Так как в деле были смягчающие обстоятельства, суд не назначил обвиняемому тюремного срока. Ему назначен штраф в размере одного миллиона рублей. Кроме того, мужчина три года не имеет право занимать должности на госслужбе или органах власти, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.