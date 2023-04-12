Миллион рублей штрафа за взятку заплатит инспектор ДПС из Верхней Пышмы

Так как в деле были смягчающие обстоятельства, суд не назначил обвиняемому тюремного срока. Ему назначен штраф в размере одного миллиона рублей. Кроме того, мужчина три года не имеет право занимать должности на госслужбе или органах власти, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.