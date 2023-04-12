На 25% выросло за год число неблагополучных семей в Нижнем Тагиле

Количество детей, находящихся в учреждениях социально обслуживания Нижнего Тагила, за год увеличилось на 14%. В 2021 году таких несовершеннолетних было 241, а в 2022 году — 274. Кроме того, число детей-сирот, а также оставшихся без попечения родителей в Нижнем Тагиле возросло со 150 до 232 человек.