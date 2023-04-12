TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 17:19

Published Сегодня, 17:19

Modified Сегодня, 17:21

Updated Сегодня, 17:21

Изображение материала

На 25% выросло за год число неблагополучных семей в Нижнем Тагиле

12 апреля 2023, 17:19
Фото: 1MI
В 2021 году в Нижнем Тагиле было зарегистрировано 210 семей, находящихся в социально опасном положении. В 2022 году их количество до 261 семьи.

Также за указанный период со 100 до 109 человек возросло число несовершеннолетних жителей города, находящихся в социально опасном положении.

Количество детей, находящихся в учреждениях социально обслуживания Нижнего Тагила, за год увеличилось на 14%. В 2021 году таких несовершеннолетних было 241, а в 2022 году — 274. Кроме того, число детей-сирот, а также оставшихся без попечения родителей в Нижнем Тагиле возросло со 150 до 232 человек.

Напомним, в Нижнем Тагиле увеличилось число многодетных семей. В 2022 году было зарегистрировано 4 019 семей, воспитывающих трех и более детей. Это на 106 больше, чем в 2021 году.

В Нижнем Тагиле стало больше многодетных семей
Узнать подробнее
Читайте также:
В Нижнем Тагиле в 2022 году увеличилось число детей-инвалидовНаселение Нижнего Тагила за год снизилось на 4 тысячи человекНеблагополучные семьи проверили полицейские в пригороде Нижнего Тагила
#Евгения Сафина#Статистика#Дети#Полиция#Социальное положение#Опасность#Общество#Эксклюзив#Нижний Тагил#Неблагополучные семьи
Подпишитесь
Призывники из Тагила начнут получать электронные повестки в военкомат через Госуслуги
Вчера, 16:10
Позор и пожизненное: что говорят о шпионах из Нижнего Тагила и почему их осуждают
Сегодня, 17:06
Как выглядит центр Нижнего Тагила в апреле. Фоторепортаж от TagilCity.ru
Сегодня, 07:18
Долги по налогам, корпоративные споры. Почему судились в Свердловской области в марте
Вчера, 15:31
Что стало с участком в Бызово под Нижним Тагилом, где погибли пятеро детей
Вчера, 15:11
Почему нельзя жечь траву? Рассказываем жителям Нижнего Тагила
10 апреля 16:10