На 25% выросло за год число неблагополучных семей в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 17:19
Published Сегодня, 17:19
Modified Сегодня, 17:21
Updated Сегодня, 17:21
Также за указанный период со 100 до 109 человек возросло число несовершеннолетних жителей города, находящихся в социально опасном положении.
Количество детей, находящихся в учреждениях социально обслуживания Нижнего Тагила, за год увеличилось на 14%. В 2021 году таких несовершеннолетних было 241, а в 2022 году — 274. Кроме того, число детей-сирот, а также оставшихся без попечения родителей в Нижнем Тагиле возросло со 150 до 232 человек.
Напомним, в Нижнем Тагиле увеличилось число многодетных семей. В 2022 году было зарегистрировано 4 019 семей, воспитывающих трех и более детей. Это на 106 больше, чем в 2021 году.