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Posted Сегодня, 16:19

Published Сегодня, 16:19

Modified Сегодня, 16:22

Updated Сегодня, 16:22

На Камчатке начали расчистку пепла после извержения вулкана

12 апреля 2023, 16:19
Началась расчистка территорий в Камчатке после пеплопада из извергающегося вулкана Шивелуч.

Наиболее серьезно пострадал поселок Ключи. Толщина слоя пепла здесь достигает 20 см, однако пепел продолжает прибывать, что затрудняет работы по очистке. Об этом пишет издание rtvi.com.

Зампредседателя правительства Камчатского края Роман Василевский заявил, что на данный момент слой равен примерно 11 см, а в местах, где идет передув, высота доходит до 20 см.

Расчистка территорий начнется у объектов социальной сферы. Помимо этого, на месте работают сотрудники МЧС, регионального спасательного ведомства ЦОД, краевого управления Роспотребнадзора и Минздрава.

В ближайшие дни ожидается обильный снегопад, что препятствует распространению пепла. Высота пеплового выброса на Шивелуче составляет около 10 000 м над уровнем моря.

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