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Общественник из Нижнего Тагила уехал добровольцем на СВО

12 апреля 2023, 07:40
Фото: Личная страница в ВК Дмитрия Есина
Лидер общественного движения «Чистый Урал» в Нижнем Тагил Дмитрий Есин отправился на специальную военную операцию в качестве добровольца. По его словам, сначала ему предстоит обучение по специальности «оператор беспилотных летательных аппаратов».

В 2014–2015 годах Дмитрий уже участвовал в военных действиях на территории Донбасса. И с началом СВО принял решение поехать туда снова, но сначала ему пришлось завершить все дела в родном городе.

Я полностью поддерживаю спецоперацию и разделяю ее цели. Для меня вопрос не стоял — ехать или не ехать, вопрос стоял — когда. Но у меня был ряд проблем, в том числе и финансовых. Чтобы не оставлять своим родственникам огромный багаж, сначала пришлось их все решить. Теперь все решено и я поехал добровольцем, подписал контракт, — рассказал Дмитрий Есин журналисту TagilCity.ru.

Обучение тагильчанин будет проходить на базе гвардейского соединения ВДВ по специальности «оператор беспилотных летательных аппаратов». Пройдет оно, по его словам, пять-семь недель, а после Дмитрий отправится в зону СВО.

Родные и близкие общественника восприняли информацию о его командировке сдержанно.

Без слез, конечно же, не обошлось, ведь я еду не в увлекательное путешествие. Все понимают, куда я направляюсь. Но сейчас долг каждого мужчины, который может держать оружие, помочь. Не важно — любит он наше правительство или нет. Сейчас каждый мужчина обязан сам пойти в военкомат и попроситься, — считает Дмитрий.
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#Анна Григорьева#СВО#Доброволец#Общественник#Общество#Операция на Украине#Эксклюзив#Нижний Тагил
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