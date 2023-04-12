Общественник из Нижнего Тагила уехал добровольцем на СВО

Posted Сегодня, 07:40
Published Сегодня, 07:40
Modified Сегодня, 07:42
Updated Сегодня, 07:42
В 2014–2015 годах Дмитрий уже участвовал в военных действиях на территории Донбасса. И с началом СВО принял решение поехать туда снова, но сначала ему пришлось завершить все дела в родном городе.
Я полностью поддерживаю спецоперацию и разделяю ее цели. Для меня вопрос не стоял — ехать или не ехать, вопрос стоял — когда. Но у меня был ряд проблем, в том числе и финансовых. Чтобы не оставлять своим родственникам огромный багаж, сначала пришлось их все решить. Теперь все решено и я поехал добровольцем, подписал контракт, — рассказал Дмитрий Есин журналисту TagilCity.ru.
Обучение тагильчанин будет проходить на базе гвардейского соединения ВДВ по специальности «оператор беспилотных летательных аппаратов». Пройдет оно, по его словам, пять-семь недель, а после Дмитрий отправится в зону СВО.
Родные и близкие общественника восприняли информацию о его командировке сдержанно.
Без слез, конечно же, не обошлось, ведь я еду не в увлекательное путешествие. Все понимают, куда я направляюсь. Но сейчас долг каждого мужчины, который может держать оружие, помочь. Не важно — любит он наше правительство или нет. Сейчас каждый мужчина обязан сам пойти в военкомат и попроситься, — считает Дмитрий.