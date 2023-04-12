Обвиняемый в насилии над школьницей спортсмен ММА задержан в Екатеринбурге

Девушки познакомились с парнями в соцсетях в конце 2019 года и сперва продолжительное время переписывались, а потом договорились встретиться и покататься на автомобиле, где занялись сексом. Спустя какое-то время об этом узнал отец одной из девушек, который назвался работником Росгвардии, и написал заявление в Следственный комитет. Было возбуждено уголовное дело по статьям за изнасилование и развратные действия.