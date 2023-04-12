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Обвиняемый в насилии над школьницей спортсмен ММА задержан в Екатеринбурге

12 апреля 2023, 06:35
Фото: 1MI
24-летний молодой человек, скрывшийся в 2022 году от правосудия за насилие над несовершеннолетней, был задержан в Екатеринбурге.

Трое его друзей за эти же преступления были отправлены в тюрьму на срок от семи до девяти лет. Осужденные вину не признали. Также подруга пострадавшей утверждает, что изнасилования не было, пишет Е1.

Девушки познакомились с парнями в соцсетях в конце 2019 года и сперва продолжительное время переписывались, а потом договорились встретиться и покататься на автомобиле, где занялись сексом. Спустя какое-то время об этом узнал отец одной из девушек, который назвался работником Росгвардии, и написал заявление в Следственный комитет. Было возбуждено уголовное дело по статьям за изнасилование и развратные действия.

Дочь росгвардейца вскоре заявила, что ее изнасиловали. Ее подруга говорит, что насилия не было и все было по обоюдному согласию. Девушка даже написала жалобу на вынесенный парням приговор, но в суде позвонили ее родителям и сказали, что жалобу нужно забрать.

Напомним, в марте 2023 года екатеринбуржца отправили в колонию строгого режима на 18 лет за неоднократное изнасилование падчериц.

Жителя Екатеринбурга отправили в колонию за насилие над падчерицами
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#Елизавета Зиборова#Екатеринбург#Свердловская область#Несовершеннолетние#Изнасилование#Обвинение#Суд#Уголовное дело#Происшествия
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