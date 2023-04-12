Обвиняемый в насилии над школьницей спортсмен ММА задержан в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 06:35
Published Сегодня, 06:35
Modified Сегодня, 06:35
Updated Сегодня, 06:35
Трое его друзей за эти же преступления были отправлены в тюрьму на срок от семи до девяти лет. Осужденные вину не признали. Также подруга пострадавшей утверждает, что изнасилования не было, пишет Е1.
Девушки познакомились с парнями в соцсетях в конце 2019 года и сперва продолжительное время переписывались, а потом договорились встретиться и покататься на автомобиле, где занялись сексом. Спустя какое-то время об этом узнал отец одной из девушек, который назвался работником Росгвардии, и написал заявление в Следственный комитет. Было возбуждено уголовное дело по статьям за изнасилование и развратные действия.
Дочь росгвардейца вскоре заявила, что ее изнасиловали. Ее подруга говорит, что насилия не было и все было по обоюдному согласию. Девушка даже написала жалобу на вынесенный парням приговор, но в суде позвонили ее родителям и сказали, что жалобу нужно забрать.
Напомним, в марте 2023 года екатеринбуржца отправили в колонию строгого режима на 18 лет за неоднократное изнасилование падчериц.