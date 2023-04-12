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Published Сегодня, 17:54

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Updated Сегодня, 17:56

Пепел на Камчатке: что ждет автомобилистов? Советы эксперта

12 апреля 2023, 17:54
После мощного выброса пепла на Камчатке автолюбителям необходимо будет заменить воздушные фильтры, пострадавшие от мелкой пыли.

Об сообщил автомобильный эксперт Петр Шкуматов в интервью для NEWS.ru. Он подчеркнул, что замена фильтров обязательна через несколько километров пути, чтобы предотвратить остановку двигателя из-за отсутствия поступления воздуха.

Шкуматов предупредил, что если мелкие частицы пепла пройдут через неправильно установленный или бракованный фильтр, то это может привести к повреждению двигателя и радиатора. Пыль забивает радиатор, нарушая теплообмен, что может вызвать перегрев двигателя и его поломку.

В случае извержения вулкана на Камчатке, Шкуматов рекомендует следить за поведением автомобиля и температурой охлаждающей жидкости.

Юрий Демянчук, глава вулканической станции в поселке Ключи, сообщил, что из-за плохой погоды и облачности пока сложно определить последствия извержения вулкана Шивелуч на Камчатке. Он отметил, что ночное извержение продолжалось примерно пять часов, а утром над Ключами нависла огромная пепловая туча, что привело к тому, что днем стало так же темно, как ночью.

Ранее Камчатский филиал Геофизической службы РАН сообщил, что вулкан Шивелуч выбросил пепел на высоту до 20 километров.

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