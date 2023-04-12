Пепел на Камчатке: что ждет автомобилистов? Советы эксперта

Юрий Демянчук, глава вулканической станции в поселке Ключи, сообщил, что из-за плохой погоды и облачности пока сложно определить последствия извержения вулкана Шивелуч на Камчатке. Он отметил, что ночное извержение продолжалось примерно пять часов, а утром над Ключами нависла огромная пепловая туча, что привело к тому, что днем стало так же темно, как ночью.