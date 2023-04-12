Передвижные комплексы видеофиксации работают на дорогах Нижнего Тагила

Posted Сегодня, 09:20
Published Сегодня, 09:20
Modified Сегодня, 09:22
Updated Сегодня, 09:22
Еще в марте 2023 года водители Нижнего Тагила обратили внимание на автомобили с желтым маячком и камерами.
Около 20:15 по Черноисточинскому шоссе ехал автомобиль Fiat, цифровая часть госномера 071. В заднем стекле камера видеофиксации, на крыше желтый маячок, — рассказал 30 марта в одном из пабликов тагильчанин Андрей.
В ГИБДД Нижнего Тагила подтвердили информацию о том, что в городе действительно стали передвигаться автомобили, в которых установлены видеокамеры с фиксацией нарушений.
Они осуществляют передвижение на тех участках, где имелись факты ДТП по причине выезда на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, нарушения скоростного режима. Также передвижной комплекс регистрирует и передает и другие нарушения Правил дорожного движения, — пояснили редакции TagilCity.ru в отделении пропаганды ГИБДД «Нижнетагильское».
Такой автомобильный передвижной комплекс работает не только на территории Нижнего Тагила, но и на автодороге «Екатеринбург-Нижний Тагил-Серов». В инспекции также пояснили, что работа передвижных комплексов, направлена на стабилизацию дорожно-транспортной обстановки, профилактики гибели и травматизма участников дорожного движения.
Глобальная роль: привитие дисциплинированного поведения водителей и соблюдения ими Правил дорожного движения по всему маршруту, а не только на обозначенных опасных участках дороги, — рассказали в отделении пропаганды ГИБДД.