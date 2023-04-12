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Передвижные комплексы видеофиксации работают на дорогах Нижнего Тагила

12 апреля 2023, 09:20
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле и на автодороге «Екатеринбург-Нижний Тагил-Серов» работают передвижные камеры видеофиксации нарушений ПДД. Автомобили, оснащенные комплексами, уже были замечены городскими водителями. О том, где и как будут курсировать передвижные комплексы, рассказали в ГИБДД Нижнего Тагила.

Еще в марте 2023 года водители Нижнего Тагила обратили внимание на автомобили с желтым маячком и камерами.

Около 20:15 по Черноисточинскому шоссе ехал автомобиль Fiat, цифровая часть госномера 071. В заднем стекле камера видеофиксации, на крыше желтый маячок, — рассказал 30 марта в одном из пабликов тагильчанин Андрей.

В ГИБДД Нижнего Тагила подтвердили информацию о том, что в городе действительно стали передвигаться автомобили, в которых установлены видеокамеры с фиксацией нарушений.

Они осуществляют передвижение на тех участках, где имелись факты ДТП по причине выезда на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, нарушения скоростного режима. Также передвижной комплекс регистрирует и передает и другие нарушения Правил дорожного движения, — пояснили редакции TagilCity.ru в отделении пропаганды ГИБДД «Нижнетагильское».

Такой автомобильный передвижной комплекс работает не только на территории Нижнего Тагила, но и на автодороге «Екатеринбург-Нижний Тагил-Серов». В инспекции также пояснили, что работа передвижных комплексов, направлена на стабилизацию дорожно-транспортной обстановки, профилактики гибели и травматизма участников дорожного движения.

Глобальная роль: привитие дисциплинированного поведения водителей и соблюдения ими Правил дорожного движения по всему маршруту, а не только на обозначенных опасных участках дороги, — рассказали в отделении пропаганды ГИБДД.
Тысячи нарушений на дорогах Свердловской области зафиксировали передвижные камеры
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