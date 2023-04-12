Передвижные комплексы видеофиксации работают на дорогах Нижнего Тагила

В Нижнем Тагиле и на автодороге «Екатеринбург-Нижний Тагил-Серов» работают передвижные камеры видеофиксации нарушений ПДД. Автомобили, оснащенные комплексами, уже были замечены городскими водителями. О том, где и как будут курсировать передвижные комплексы, рассказали в ГИБДД Нижнего Тагила.

Еще в марте 2023 года водители Нижнего Тагила обратили внимание на автомобили с желтым маячком и камерами. Около 20:15 по Черноисточинскому шоссе ехал автомобиль Fiat, цифровая часть госномера 071. В заднем стекле камера видеофиксации, на крыше желтый маячок, — рассказал 30 марта в одном из пабликов тагильчанин Андрей. В ГИБДД Нижнего Тагила подтвердили информацию о том, что в городе действительно стали передвигаться автомобили, в которых установлены видеокамеры с фиксацией нарушений. Они осуществляют передвижение на тех участках, где имелись факты ДТП по причине выезда на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, нарушения скоростного режима. Также передвижной комплекс регистрирует и передает и другие нарушения Правил дорожного движения, — пояснили редакции TagilCity.ru в отделении пропаганды ГИБДД «Нижнетагильское». Такой автомобильный передвижной комплекс работает не только на территории Нижнего Тагила, но и на автодороге «Екатеринбург-Нижний Тагил-Серов». В инспекции также пояснили, что работа передвижных комплексов, направлена на стабилизацию дорожно-транспортной обстановки, профилактики гибели и травматизма участников дорожного движения. Глобальная роль: привитие дисциплинированного поведения водителей и соблюдения ими Правил дорожного движения по всему маршруту, а не только на обозначенных опасных участках дороги, — рассказали в отделении пропаганды ГИБДД. Тысячи нарушений на дорогах Свердловской области зафиксировали передвижные камеры Узнать подробнее Читайте также: Новые камеры на трассах Свердловской области устанавливаться не будут Экипажи с мобильными камерами в Свердловской области обвинили в провокациях Стало известно количество камер «Безопасного города» в Нижнем Тагиле