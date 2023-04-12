Поиски пропавшего в Екатеринбурге 9-летнего мальчика завершены

Posted Сегодня, 04:26
Published Сегодня, 04:26
Modified Сегодня, 04:26
Updated Сегодня, 04:26
В момент пропажи мальчик был одет в куртку синего цвета, темные брюки, серые кроссовки и оранжевую шапку. Также с ним был красно-синий портфель.
Мальчик ушел гулять и пропал. Вскоре он нашелся в подъезде в чужом доме, который находится близко к тому, где он живет, рассказали в поисковом отряде «Прорыв».
Напомним, 9 апреля 2023 года в Каменске-Уральском бесследно исчезли 60-летний пенсионер и его собака — стаффордширский терьер. Мужчина ходит с помощью костылей. Они вышли из дома погулять и исчезли.