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Поиски пропавшего в Екатеринбурге 9-летнего мальчика завершены

12 апреля 2023, 04:26
Фото: 1MI
Найден 9-летний мальчик из Екатеринбурга, который пропал в Чкаловском районе 11 апреля 2023 года.

В момент пропажи мальчик был одет в куртку синего цвета, темные брюки, серые кроссовки и оранжевую шапку. Также с ним был красно-синий портфель.

Мальчик ушел гулять и пропал. Вскоре он нашелся в подъезде в чужом доме, который находится близко к тому, где он живет, рассказали в поисковом отряде «Прорыв».

Напомним, 9 апреля 2023 года в Каменске-Уральском бесследно исчезли 60-летний пенсионер и его собака — стаффордширский терьер. Мужчина ходит с помощью костылей. Они вышли из дома погулять и исчезли.

Мужчина на костылях и его собака пропали в Каменске-Уральском
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#Елизавета Зиборова#Екатеринбург#Свердловская область#Мальчик#Пропажа#Нашелся#Прорыв#Поисковый отряд#Происшествия#Поиск
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