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Позор и пожизненное: что говорят о шпионах из Нижнего Тагила и почему их осуждают

12 апреля 2023, 17:06
Фото: 1MI
В новостных пабликах, где бы ни опубликовали новость об аресте шпионов из Нижнего Тагила, пользователи активно начинают высказывать свою позицию относительно ситуации. От осуждения конкретной семьи, которая преступила закон ради денег, тагильчане приходят к рассуждениям о будущем страны.

Оправдательных приговоров по делам о шпионаже в России никогда не было. Дело могут прекратить еще на стадии следствия по причине отсутствия состава преступления, но если оно уйдет в суд, то закончится все обвинительным приговором. Семья М., задержанная в Нижнем Тагиле в конце марта 2023 года, обвиняется в шпионаже.

Дело еще даже не направленно в суд, но уже приковывает к себе много внимания. Под каждой публикацией, в каждом паблике, где выложена эта новость, люди оставляют сотни комментариев, высказывая свое отношение к произошедшему. Мнений много, все разные. Но основная мысль проскальзывает в каждой фразе: причина не столь важна, поступок ребят оправдать нельзя.

Да, плохо, что молодым специалистам мало платят. Но, можно подумать, они с голоду пухли, как в блокадном Ленинграде. Деньги потратили на отдых в Сочи. Поэтому не нужно оправдывать предателей. Если бы зарабатывали 300 тысяч, им бы 500 предложили, и они снова бы повторили свое «геройство». Просто совести у людей нет. Перечеркнули себе жизнь, опозорили своих родителей и дедов, которые воевали или на УВЗ также работали. Кто-то еще пытается их оправдывать? — Лариса Р.

Кто-то пишет о высокой морали — Родине, патриотизме. О том, что один из столпов сильной страны — идеология патриотизма. В пример приводятся советские устои, подвиги предков в годы Великой Отечественной войны.

Ушедшая советская эпоха, вот тогда слово патриотизм было не просто звуком. С юных лет мы прививали правильное. Жили идеологией буквально, а сейчас что? Чьи-то дети гибнут за Родину, за будущее России, а чьи-то вот, Родину продают, — Валентина Ш.
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Если вы ленитесь воспитывать своих детей, перекладываете эту ответственную миссию на других: учителей, полицию, интернет. Если вы ленитесь своим детям объяснять элементарные вещи на уровне «что такое хорошо, а что такое плохо», тогда нашей стране придет одна большая хана. В то время, когда добрые, умные, смелые, порядочные будут проливать свою кровь за Отечество, ваши дети будут продавать это Отечество за 30 сребреников врагам, — Марина В.

Вспоминают комментаторы и о безопасности людей, на чьих жизнях может сказаться продажа гостайны, — военных, которые отдают долг Родине. Информация об их местоположении или других данных о ходе СВО и военном оборудовании ставит под угрозу жизни российских военных, а любое задание рискует провалиться из того, что кто-то решил, что Родина для него — просто слово.

Какой же ужас, люди готовы продаться за бабки, чтобы Украина продолжала этот конфликт. Сами бы подумали о том, что имеют причастие к тому, что затягивают конфронтацию! — Ангелина Е.

Причины пойти на то или иное преступление у каждого, кто нарушил закон, свои. Деньги, по статистике, являются один из самых главных мотиваторов. Хороший уровень жизни в наше время требует все больше и больше затрат. Пользователи сети, не оправдывая предателей, пытались понять мотивы их поступка.

Сейчас такой уровень жизни, что люди пытаются как-то, что-то заработать на какой-то кусочек мяса или палку колбасы. Это их не оправдывает. Но очень жаль, что чем больше чинуши жируют, тем больше мы беднеем и ищем способы выжить, — Евгения Ф.

Известно, что оба задержанных работают на УВЗ, к тому же супруг подрабатывал фотографом. С началом СВО режим работы оборонных предприятий усилился, оплату за сверхурочные подняли в несколько раз, работы много, кадров не хватает. Поэтому не все комментаторы верят в предательство ради денег.

Что, работа фотографом мало денег приносила? Да и на УВЗ вроде немало платят. Чего людям не хватало. Может все же по идейным соображениям они это сделали, — Эдуард Р.
Не стремно получать 30 тысяч в нашем городе, стремно быть предателем своей страны! Стремно своих родных и близких сдавать врагу за кучку фантиков, — Евгений Н.

Многие пользователи проводят аналогию с историей из Нового Завета, когда Иуда Искариот предал Христа, получив за это от первосвященников 30 сребреников. История закончилась тем, что Иуда раскаялся и удавился. Но никто не может знать, раскаиваются тагильские шпионы или нет.

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