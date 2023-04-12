Позор и пожизненное: что говорят о шпионах из Нижнего Тагила и почему их осуждают

Posted Сегодня, 17:06
Published Сегодня, 17:06
Modified Сегодня, 17:08
Updated Сегодня, 17:08
Оправдательных приговоров по делам о шпионаже в России никогда не было. Дело могут прекратить еще на стадии следствия по причине отсутствия состава преступления, но если оно уйдет в суд, то закончится все обвинительным приговором. Семья М., задержанная в Нижнем Тагиле в конце марта 2023 года, обвиняется в шпионаже.
Дело еще даже не направленно в суд, но уже приковывает к себе много внимания. Под каждой публикацией, в каждом паблике, где выложена эта новость, люди оставляют сотни комментариев, высказывая свое отношение к произошедшему. Мнений много, все разные. Но основная мысль проскальзывает в каждой фразе: причина не столь важна, поступок ребят оправдать нельзя.
Да, плохо, что молодым специалистам мало платят. Но, можно подумать, они с голоду пухли, как в блокадном Ленинграде. Деньги потратили на отдых в Сочи. Поэтому не нужно оправдывать предателей. Если бы зарабатывали 300 тысяч, им бы 500 предложили, и они снова бы повторили свое «геройство». Просто совести у людей нет. Перечеркнули себе жизнь, опозорили своих родителей и дедов, которые воевали или на УВЗ также работали. Кто-то еще пытается их оправдывать? — Лариса Р.
Кто-то пишет о высокой морали — Родине, патриотизме. О том, что один из столпов сильной страны — идеология патриотизма. В пример приводятся советские устои, подвиги предков в годы Великой Отечественной войны.
Ушедшая советская эпоха, вот тогда слово патриотизм было не просто звуком. С юных лет мы прививали правильное. Жили идеологией буквально, а сейчас что? Чьи-то дети гибнут за Родину, за будущее России, а чьи-то вот, Родину продают, — Валентина Ш.
Если вы ленитесь воспитывать своих детей, перекладываете эту ответственную миссию на других: учителей, полицию, интернет. Если вы ленитесь своим детям объяснять элементарные вещи на уровне «что такое хорошо, а что такое плохо», тогда нашей стране придет одна большая хана. В то время, когда добрые, умные, смелые, порядочные будут проливать свою кровь за Отечество, ваши дети будут продавать это Отечество за 30 сребреников врагам, — Марина В.
Вспоминают комментаторы и о безопасности людей, на чьих жизнях может сказаться продажа гостайны, — военных, которые отдают долг Родине. Информация об их местоположении или других данных о ходе СВО и военном оборудовании ставит под угрозу жизни российских военных, а любое задание рискует провалиться из того, что кто-то решил, что Родина для него — просто слово.
Какой же ужас, люди готовы продаться за бабки, чтобы Украина продолжала этот конфликт. Сами бы подумали о том, что имеют причастие к тому, что затягивают конфронтацию! — Ангелина Е.
Причины пойти на то или иное преступление у каждого, кто нарушил закон, свои. Деньги, по статистике, являются один из самых главных мотиваторов. Хороший уровень жизни в наше время требует все больше и больше затрат. Пользователи сети, не оправдывая предателей, пытались понять мотивы их поступка.
Сейчас такой уровень жизни, что люди пытаются как-то, что-то заработать на какой-то кусочек мяса или палку колбасы. Это их не оправдывает. Но очень жаль, что чем больше чинуши жируют, тем больше мы беднеем и ищем способы выжить, — Евгения Ф.
Известно, что оба задержанных работают на УВЗ, к тому же супруг подрабатывал фотографом. С началом СВО режим работы оборонных предприятий усилился, оплату за сверхурочные подняли в несколько раз, работы много, кадров не хватает. Поэтому не все комментаторы верят в предательство ради денег.
Что, работа фотографом мало денег приносила? Да и на УВЗ вроде немало платят. Чего людям не хватало. Может все же по идейным соображениям они это сделали, — Эдуард Р.
Не стремно получать 30 тысяч в нашем городе, стремно быть предателем своей страны! Стремно своих родных и близких сдавать врагу за кучку фантиков, — Евгений Н.
Многие пользователи проводят аналогию с историей из Нового Завета, когда Иуда Искариот предал Христа, получив за это от первосвященников 30 сребреников. История закончилась тем, что Иуда раскаялся и удавился. Но никто не может знать, раскаиваются тагильские шпионы или нет.