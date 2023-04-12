Позор и пожизненное: что говорят о шпионах из Нижнего Тагила и почему их осуждают

Дело еще даже не направленно в суд, но уже приковывает к себе много внимания. Под каждой публикацией, в каждом паблике, где выложена эта новость, люди оставляют сотни комментариев, высказывая свое отношение к произошедшему. Мнений много, все разные. Но основная мысль проскальзывает в каждой фразе: причина не столь важна, поступок ребят оправдать нельзя.