Припаркованную машину подожгли неизвестные в Нижнем Тагиле

Все это случилось около дома по Каспийской, 24 в вечернее время, примерно в 22:30 11 апреля. Пламенем был поврежден капот авто, крыша и одно зеркало. Прибывшим спасателям потребовалось три минуты, чтобы ликвидировать возгорание.