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Припаркованную машину подожгли неизвестные в Нижнем Тагиле

12 апреля 2023, 12:56
Фото: Отдел надзорной деятельности
В Нижнем Тагиле в поселке Старатель неизвестные подожгли автомобиль марки Renault Sandero.

Машина сгорела, а сотрудники МЧС предварительно заключили, что ее намеренно подожгли. К тому же свидетели рассказали им, как видели какого-то мужчину с горючей жидкостью, сообщил Отдел надзорной деятельности.

Прохожий пояснил, что видел подъехавших к машине людей. Один из них полил жидкостью машину, а после ее подожгли.

Все это случилось около дома по Каспийской, 24 в вечернее время, примерно в 22:30 11 апреля. Пламенем был поврежден капот авто, крыша и одно зеркало. Прибывшим спасателям потребовалось три минуты, чтобы ликвидировать возгорание.

Известно, что спасателей вызвал свидетель событий. Сейчас правоохранители разбираются в произошедшем.

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#Нижний Тагил#Пожар#Машина#Поджог#Криминал#Елена Озерова
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