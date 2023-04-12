Припаркованную машину подожгли неизвестные в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 12:56
Published Сегодня, 12:56
Modified Сегодня, 12:58
Updated Сегодня, 12:58
Машина сгорела, а сотрудники МЧС предварительно заключили, что ее намеренно подожгли. К тому же свидетели рассказали им, как видели какого-то мужчину с горючей жидкостью, сообщил Отдел надзорной деятельности.
Прохожий пояснил, что видел подъехавших к машине людей. Один из них полил жидкостью машину, а после ее подожгли.
Все это случилось около дома по Каспийской, 24 в вечернее время, примерно в 22:30 11 апреля. Пламенем был поврежден капот авто, крыша и одно зеркало. Прибывшим спасателям потребовалось три минуты, чтобы ликвидировать возгорание.
Известно, что спасателей вызвал свидетель событий. Сейчас правоохранители разбираются в произошедшем.