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Призывники из Тагила получат повестки через Госуслуги, а активист уехал на СВО

12 апреля 2023, 15:32
Фото: TagilCity.ru
Призывники из Тагила получат повестки через Госуслуги, а местный общественник уехал на СВО. Рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях Нижнего Тагила и Свердловской области за 12 апреля.

Как выглядит центр Нижнего Тагила в апреле, который уже сейчас готовится к лету — скоро серые краски сменятся цветущей зеленью, которая будет радовать глаз жителей. Журналисты TagilCity.ru сделали фоторепортаж города.

Как выглядит центр Нижнего Тагила в апреле. Фоторепортаж от TagilCity.ru
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Добровольцем на СВО поехал лидер общественного движения «Чистый Урал» в Нижнем Тагиле Дмитрий Есин. Он будет обучаться по направлению «оператор беспилотных летательных аппаратов». В 2014–2015 годах он участвовал в военных действиях на Донбассе.

Общественник из Нижнего Тагила уехал добровольцем на СВО
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Передвижные камеры, фиксирующие нарушения ПДД, работают на трассе «Екатеринбург-Нижний Тагил-Серов». Автомобили с этими комплексами заметили сами водители. В ГИБДД рассказали, где будут курсировать эти камеры.

Передвижные комплексы видеофиксации работают на дорогах Нижнего Тагила
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Тагильчане напугались наличием «белого вещества», которое осталось на дороге после февральского ДТП с фурой на Свердловском шоссе. Журналисты TagilCity.ru разобрались, почему субстанция не представляет никакой опасности.

«Это не снег»: автомобилисты Нижнего Тагила рассказали о «белом веществе» после ДТП
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Повестки на весенний призыв планируют рассылать в электронном виде через «Госуслуги». Зампредседателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швытин сказал, что электронная повестка приравнивается к бумажной.

Призывники из Тагила начнут получать электронные повестки в военкомат через Госуслуги
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Призывники из Тагила начнут получать электронные повестки в военкомат через Госуслуги
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