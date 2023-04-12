Posted Сегодня, 15:32
Published Сегодня, 15:32
Modified Сегодня, 15:34
Updated Сегодня, 15:34
Как выглядит центр Нижнего Тагила в апреле, который уже сейчас готовится к лету — скоро серые краски сменятся цветущей зеленью, которая будет радовать глаз жителей. Журналисты TagilCity.ru сделали фоторепортаж города.
Добровольцем на СВО поехал лидер общественного движения «Чистый Урал» в Нижнем Тагиле Дмитрий Есин. Он будет обучаться по направлению «оператор беспилотных летательных аппаратов». В 2014–2015 годах он участвовал в военных действиях на Донбассе.
Передвижные камеры, фиксирующие нарушения ПДД, работают на трассе «Екатеринбург-Нижний Тагил-Серов». Автомобили с этими комплексами заметили сами водители. В ГИБДД рассказали, где будут курсировать эти камеры.
Тагильчане напугались наличием «белого вещества», которое осталось на дороге после февральского ДТП с фурой на Свердловском шоссе. Журналисты TagilCity.ru разобрались, почему субстанция не представляет никакой опасности.
Повестки на весенний призыв планируют рассылать в электронном виде через «Госуслуги». Зампредседателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швытин сказал, что электронная повестка приравнивается к бумажной.