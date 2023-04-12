Добровольцем на СВО поехал лидер общественного движения «Чистый Урал» в Нижнем Тагиле Дмитрий Есин. Он будет обучаться по направлению «оператор беспилотных летательных аппаратов». В 2014–2015 годах он участвовал в военных действиях на Донбассе.