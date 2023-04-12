Пропавший мужчина на костылях в Каменске-Уральском найден мертвым

Дочь и ее друзья отправились на поиски пропавших, а днем обратились в полицию и в поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт». 11 апреля 2023 года собака была найдена недалеко от местного санатория, рядом с ней лежали вещи и костыли мужчины. Спустя полтора часа был найден и сам скончавшийся пенсионер на берегу реки Каменки.