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Пропавший мужчина на костылях в Каменске-Уральском найден мертвым

12 апреля 2023, 17:21
Фото: 1MI
60-летнего пропавшего вместе с собакой жителя Каменска-Уральского, который ходил на костылях, нашли мертвым на берегу реки Каменки 11 апреля 2023 года.

Дочь погибшего пенсионера рассказала, что у ее отца имелись сахарный диабет и плохое зрение, последнее время начала ухудшаться память. Он жил вместе со своей женой. Вечером женщина ушла на работу, а когда вернулась домой утром, мужа и их собаки не было, пишет «КП-Екатеринбург».

Дочь и ее друзья отправились на поиски пропавших, а днем обратились в полицию и в поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт». 11 апреля 2023 года собака была найдена недалеко от местного санатория, рядом с ней лежали вещи и костыли мужчины. Спустя полтора часа был найден и сам скончавшийся пенсионер на берегу реки Каменки.

По мнению дочери, отец мог потерять костыли и, пойдя дальше без опоры, сорвался со скалы и упал.

Похороны Тахира Губайдулина пройдут 14 апреля 2023 года в 11 часов утра.

Напомним, мужчина вместе с собакой пропали 9 апреля 2023 года.

Мужчина на костылях и его собака пропали в Каменске-Уральском
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#Елизавета Зиборова#Происшествия#Свердловская область#Каменск-Уральский#Пенсионер#Собака#Поиски#Смерть#Волонтеры#Лиза алерт
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