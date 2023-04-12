Пропавший мужчина на костылях в Каменске-Уральском найден мертвым

Posted Сегодня, 17:21
Published Сегодня, 17:21
Modified Сегодня, 17:21
Updated Сегодня, 17:21
Дочь погибшего пенсионера рассказала, что у ее отца имелись сахарный диабет и плохое зрение, последнее время начала ухудшаться память. Он жил вместе со своей женой. Вечером женщина ушла на работу, а когда вернулась домой утром, мужа и их собаки не было, пишет «КП-Екатеринбург».
Дочь и ее друзья отправились на поиски пропавших, а днем обратились в полицию и в поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт». 11 апреля 2023 года собака была найдена недалеко от местного санатория, рядом с ней лежали вещи и костыли мужчины. Спустя полтора часа был найден и сам скончавшийся пенсионер на берегу реки Каменки.
По мнению дочери, отец мог потерять костыли и, пойдя дальше без опоры, сорвался со скалы и упал.
Похороны Тахира Губайдулина пройдут 14 апреля 2023 года в 11 часов утра.
Напомним, мужчина вместе с собакой пропали 9 апреля 2023 года.