Резкое похолодание ожидается в Свердловской области

Posted Сегодня, 04:47
Published Сегодня, 04:47
Modified Сегодня, 04:47
Updated Сегодня, 04:47
О приближающемся понижении температуры воздуха рассказала главный синоптик УГМС Галина Шепоренко.
Дневная температура воздуха прогнозируется от -2 градусов до +3 градусов. Также ожидается ветер с порывами до 17 м/с.
Также днем 12 апреля столбики термометров будут достигать +8... +13 градусов, а порывы ветра будут до 15 м/с. Ночью 13 апреля похолодает до -10 градусов.
Напомним, на этой неделе синоптики также прогнозировали в регионе дождь и мокрый снег.