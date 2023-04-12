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Резкое похолодание ожидается в Свердловской области

12 апреля 2023, 04:47
Фото: 1MI

Заморозки до -16 градусов ожидаются в Свердловской области

Резкое похолодание до -16 градусов ожидается в Свердловской области ночью 14 апреля.

О приближающемся понижении температуры воздуха рассказала главный синоптик УГМС Галина Шепоренко.

Дневная температура воздуха прогнозируется от -2 градусов до +3 градусов. Также ожидается ветер с порывами до 17 м/с.

Также днем 12 апреля столбики термометров будут достигать +8... +13 градусов, а порывы ветра будут до 15 м/с. Ночью 13 апреля похолодает до -10 градусов.

Напомним, на этой неделе синоптики также прогнозировали в регионе дождь и мокрый снег.

Мокрый снег и дождь ожидаются в Свердловской области
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#Елизавета Зиборова#Свердловская область#Погода#Похолодание#Температура воздуха#Ветер#Природа#Прогноз погоды#Синоптик
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