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С собаки в Заречном сняли более 50 клещей

12 апреля 2023, 03:26
Фото: 1MI
У собаки обнаружили более 50 клещей после прогулки в Заречном.

Хозяйка собаки выгуливала животное около частного дома, на котором вскоре обнаружились клещи, пишет Е1.

Клещи на собаке обнаружила грумер в ветеринарном кабинете, куда хозяйка привезла питомца для расчесывания. По словам грумера, с собаки был снят 51 клещ, остальные, отсохнув, выпали сами.

Напомним, недавно в Заречном ветеринары сняли с собаки 23 клеща после того, как она побывала на прогулке в поле и через некоторое время стала недомогать: температура повысилась до 40,7 градуса, появилась слабость, а также собака стала отказываться от корма. Тогда хозяева отвезли ее к ветеринару.

23 клеща сняли с одной собаки в Заречном
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#Елизавета Зиборова#Свердловская область#Собака#Клещи#Ветеринарная помощь#Прогулка#Происшествия#Заречный
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