С собаки в Заречном сняли более 50 клещей

Posted Сегодня, 03:26
Published Сегодня, 03:26
Modified Сегодня, 03:26
Updated Сегодня, 03:26
Хозяйка собаки выгуливала животное около частного дома, на котором вскоре обнаружились клещи, пишет Е1.
Клещи на собаке обнаружила грумер в ветеринарном кабинете, куда хозяйка привезла питомца для расчесывания. По словам грумера, с собаки был снят 51 клещ, остальные, отсохнув, выпали сами.
Напомним, недавно в Заречном ветеринары сняли с собаки 23 клеща после того, как она побывала на прогулке в поле и через некоторое время стала недомогать: температура повысилась до 40,7 градуса, появилась слабость, а также собака стала отказываться от корма. Тогда хозяева отвезли ее к ветеринару.