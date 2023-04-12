С собаки в Заречном сняли более 50 клещей

Напомним, недавно в Заречном ветеринары сняли с собаки 23 клеща после того, как она побывала на прогулке в поле и через некоторое время стала недомогать: температура повысилась до 40,7 градуса, появилась слабость, а также собака стала отказываться от корма. Тогда хозяева отвезли ее к ветеринару.