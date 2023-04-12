Свердловчанка отсудила у ФНС 70 тысяч за попытку оштрафовать ее на 500 рублей

Posted Сегодня, 10:03
Published Сегодня, 10:03
Modified Сегодня, 10:05
Updated Сегодня, 10:05
В феврале 2022 года налоговый инспектор составила протокол на руководителя сети аптек Наталью. Женщину хотели привлечь к ответственности за нарушение сроков подачи налоговой декларации.
За это ее могли оштрафовать на сумму до 500 рублей. Однако мировой судья, отказала налоговикам в привлечении Натальи к ответственности. Налоговая служба пыталась это обжаловать, но ничего не вышло, сообщает Свердловский облсуд.
Тогда Наталья решила проучить налоговиков. Она потребовала взыскать с них через суд компенсацию, так как во время разбирательств она потратилась в том числе на юристов.
Она потребовала взыскать с ФНС 40 тысяч рублей в качестве убытков, 50 тысяч рублей – моральный вред, и 24 тысячи – за различные расходы. Суд удовлетворил иск частично. Теперь Наталье из казны РФ выплатят 70 тысяч рублей. Решение уже вступило в силу.