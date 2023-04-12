Свердловчанка отсудила у ФНС 70 тысяч за попытку оштрафовать ее на 500 рублей

За это ее могли оштрафовать на сумму до 500 рублей. Однако мировой судья, отказала налоговикам в привлечении Натальи к ответственности. Налоговая служба пыталась это обжаловать, но ничего не вышло, сообщает Свердловский облсуд.



Тогда Наталья решила проучить налоговиков. Она потребовала взыскать с них через суд компенсацию, так как во время разбирательств она потратилась в том числе на юристов.