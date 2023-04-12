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Свердловчанка отсудила у ФНС 70 тысяч за попытку оштрафовать ее на 500 рублей

12 апреля 2023, 10:03
Фото: 1MI
Налоговая хотела оштрафовать руководителя сети аптек в Свердловской области на 500 рублей, но в результате заплатит ей 70 тысяч.

В феврале 2022 года налоговый инспектор составила протокол на руководителя сети аптек Наталью. Женщину хотели привлечь к ответственности за нарушение сроков подачи налоговой декларации.

За это ее могли оштрафовать на сумму до 500 рублей. Однако мировой судья, отказала налоговикам в привлечении Натальи к ответственности. Налоговая служба пыталась это обжаловать, но ничего не вышло, сообщает Свердловский облсуд.

Тогда Наталья решила проучить налоговиков. Она потребовала взыскать с них через суд компенсацию, так как во время разбирательств она потратилась в том числе на юристов.

Она потребовала взыскать с ФНС 40 тысяч рублей в качестве убытков, 50 тысяч рублей – моральный вред, и 24 тысячи – за различные расходы. Суд удовлетворил иск частично. Теперь Наталье из казны РФ выплатят 70 тысяч рублей. Решение уже вступило в силу.

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#Елена Озерова#Штраф#Налоговая#Деньги#Общество#Свердловская область
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