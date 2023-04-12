Тагильчанин под видом соцработника украл 565 тысяч у пенсионерки в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 13:08
Published Сегодня, 13:08
Modified Сегодня, 13:10
Updated Сегодня, 13:10
Заявление о хищении денежных средств подал в полицию родственник пострадавшей в августе 2022 года. Он рассказал, что к бабушке пришел неизвестный мужчина и сказал, что он является работником соцслужбы. Злоумышленник пояснил, что мошенники выдают пенсии фальшивыми деньгами, поэтому нужно проверить купюры на подлинность.
Доверчивая хозяйка квартиры достала с антресоли свои сбережения и дала лжесоцработнику для проверки банкноту в пять тысяч рублей. Затем пенсионерка отвлеклась, а мужчина поспешил скрыться. После этого женщина обнаружила пропажу денег.
Преступника удалось задержать в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Им оказался ранее несудимый житель Нижнего Тагила. Он признался в содеянном и рассказал, что потратил украденную сумму на свои нужды. За кражу в крупном размере мужчине грозит до шести лет тюрьмы, сообщает пресс-служба УМВД России по Екатеринбургу.