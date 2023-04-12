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Тагильчанин под видом соцработника украл 565 тысяч у пенсионерки в Екатеринбурге

12 апреля 2023, 13:08
Фото: 1MI
Житель Нижнего Тагила, который украл у 85-летней пенсионерки из Екатеринбурга 565 тысяч рублей, задержан и помещен под стражу.

Заявление о хищении денежных средств подал в полицию родственник пострадавшей в августе 2022 года. Он рассказал, что к бабушке пришел неизвестный мужчина и сказал, что он является работником соцслужбы. Злоумышленник пояснил, что мошенники выдают пенсии фальшивыми деньгами, поэтому нужно проверить купюры на подлинность.

Доверчивая хозяйка квартиры достала с антресоли свои сбережения и дала лжесоцработнику для проверки банкноту в пять тысяч рублей. Затем пенсионерка отвлеклась, а мужчина поспешил скрыться. После этого женщина обнаружила пропажу денег.

Преступника удалось задержать в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Им оказался ранее несудимый житель Нижнего Тагила. Он признался в содеянном и рассказал, что потратил украденную сумму на свои нужды. За кражу в крупном размере мужчине грозит до шести лет тюрьмы, сообщает пресс-служба УМВД России по Екатеринбургу.

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#Евгения Сафина#Кража#Нижний Тагил#Екатеринбург#Полиция#Пенсионерка#Деньги#Происшествия#Свердловская область
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