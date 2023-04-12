Тагильчанин под видом соцработника украл 565 тысяч у пенсионерки в Екатеринбурге

Заявление о хищении денежных средств подал в полицию родственник пострадавшей в августе 2022 года. Он рассказал, что к бабушке пришел неизвестный мужчина и сказал, что он является работником соцслужбы. Злоумышленник пояснил, что мошенники выдают пенсии фальшивыми деньгами, поэтому нужно проверить купюры на подлинность.