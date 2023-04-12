Тело погибшего офицера из Екатеринбурга более полугода разыскивает его жена

Ирина обратилась к командиру части. Он ей сообщил, что супруг погиб 14 августа в 2,5 км севернее н. п. Спорное в ДНР. Он попал вместе с другими мужчинами под артиллерийский обстрел и эвакуировать его тело не удалось. Потом территория перешла под контроль ВСУ. А еще через какое-то время российские войска заняли эту территорию на 1,5 месяца. В части сообщили, что вместе с Амангали погибли еще 8 человек. Их тела остались в одной воронке.