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Тело погибшего офицера из Екатеринбурга более полугода разыскивает его жена

12 апреля 2023, 10:50
Фото: 1MI
Тело погибшего офицера Амангали Давлетова из Екатеринбурга более полугода разыскивает его супруга. Мужчина перестал выходить на связь из зоны СВО в августе 2022 года.

По словам его жены Ирины, о гибели мужа она узнала случайно из чата жен военных. С тех пор она пытается выяснить, где тело ее супруга.

Амангали должен был вернуться домой под Новый год. Однако 6 августа он оказался в зоне СВО. Уже 14 числа Ирина узнала, что ее муж погиб. Она звонила в военную часть, но ей отвечали, что супруг находится в зоне боевых действий и связь там плохая. Тогда в чате она спросила одну их женщин, с чьим мужем уехал супруг, она прислала ей список, где муж отмечен как погибший.

Ирина обратилась к командиру части. Он ей сообщил, что супруг погиб 14 августа в 2,5 км севернее н. п. Спорное в ДНР. Он попал вместе с другими мужчинами под артиллерийский обстрел и эвакуировать его тело не удалось. Потом территория перешла под контроль ВСУ. А еще через какое-то время российские войска заняли эту территорию на 1,5 месяца. В части сообщили, что вместе с Амангали погибли еще 8 человек. Их тела остались в одной воронке.

В результате лейтенанта Давлетова признали безвести пропавшим в конце ноября. Военной прокуратурой были собраны показания очевидцев, которые рассказали о его гибели. После этого прокурором были направлены материалы в суд для признания военного погибшим.

Однако судья вернула дело обратно в прокуратуру. Военная прокуратура обжаловала решение в Свердловском областном суде и его отменили. Теперь его рассмотрят заново, пишет ЕАН.

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