Уголовное дело по факту смерти матери двоих детей в ГБ №1 возбудили в Нижнем Тагиле

Ранее вдовец обратился к главе СК РФ Александру Бастрыкину с просьбой о возбуждении уголовного дела по его ситуации. Он сообщил, что после смерти супруги обращался в прокуратуру, но в ведомстве не нашли достаточных оснований для предъявления иска и предложили мужчине самостоятельно обращаться в суд (ответ есть в распоряжении редакции).