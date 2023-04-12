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Уголовное дело по факту смерти матери двоих детей в ГБ №1 возбудили в Нижнем Тагиле

12 апреля 2023, 17:25
Фото: TagilCity.ru
В Нижнем Тагиле следственный отдел по Дзержинскому району возбудил уголовное дело по факту смерти Марины Чумак, которая скончалась в мае 2022 года.

В следственном отделе района рассмотрели материалы дела, которые им предоставил вдовец. Было принято решение о возбуждении уголовного дела в отношении медиков ГАУЗ СО «Городская больница №1». Об этом редакции TagilCity.ru рассказала официальный представитель вдовца — Александра Чумака — Юлия Липинская.

Принимая во внимание, что имеются достаточные данные, указывающие на признаки преступления, предусмотренного частью 2 статьи 109 УК РФ, <…>, постановил возбудить уголовное дело <…> и приступить к его расследованию, — сообщается в постановлении (имеется в распоряжении редакции).

Ранее вдовец обратился к главе СК РФ Александру Бастрыкину с просьбой о возбуждении уголовного дела по его ситуации. Он сообщил, что после смерти супруги обращался в прокуратуру, но в ведомстве не нашли достаточных оснований для предъявления иска и предложили мужчине самостоятельно обращаться в суд (ответ есть в распоряжении редакции).

Я обращался в прокуратуру Нижнего Тагила, но никому не было дела до моей проблемы. Вскоре мне пришел ответ от страховой компании, и я пришел в ужас от количества выявленных нарушений и то, в каких условиях умирала моя жена. Александр Иванович, следователь следственного комитета по Дзержинскому району г. Нижний Тагил отказалась возбуждать уголовное дело, несмотря на то, что я представил заключения о выявленных нарушениях в медицинском учреждении, где скончалась моя жена, — написал Александр Чумак из Нижнего Тагила главе СК РФ.
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Напомним, житель Нижнего Тагила Александр Чумак похоронил свою супругу Марину в мае 2022 года. 39-летняя женщина с инсулинозависимым диабетом была планово госпитализирована в конце апреля для чистки некротических ран. Через несколько дней после проведенной операции Марина скончалась. У нее остались две дочери, одна из которых имеет ограниченные возможности здоровья.

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