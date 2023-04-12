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Уральцев поздравили с Днем космонавтики с борта МКС

12 апреля 2023, 05:20
Фото: Роскосмос
Жители Свердловской области Андрей Федяев и Сергей Прокопьев, а также житель Челябинска Дмитрий Петелин на международной космической станции поздравили россиян с Днем космонавтики.

Прокопьев напомнил, что 60 лет назад Юрий Гагарин был первым человеком в космосе благодаря работе группы людей, рассказали в Департаменте информационной политики Свердловской области.

Видео: Роскосмос

Петелин добавил, что нынешние космонавты продолжают начатое знаменитыми предшественниками дело, а Федяев отметил, что планируются изучение Луны и планет, находящихся в солнечной системе, постройка орбитальной станции и создание оборудования для изучения дальнего космоса.

Напомним, в 2023 году Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин, находясь в космосе, поздравили женщин с 8 марта.

Уральские космонавты поздравили женщин с 8 марта из космоса
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