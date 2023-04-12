Уральцев поздравили с Днем космонавтики с борта МКС

Posted Сегодня, 05:20
Published Сегодня, 05:20
Modified Сегодня, 05:20
Updated Сегодня, 05:20
Прокопьев напомнил, что 60 лет назад Юрий Гагарин был первым человеком в космосе благодаря работе группы людей, рассказали в Департаменте информационной политики Свердловской области.
Петелин добавил, что нынешние космонавты продолжают начатое знаменитыми предшественниками дело, а Федяев отметил, что планируются изучение Луны и планет, находящихся в солнечной системе, постройка орбитальной станции и создание оборудования для изучения дальнего космоса.
Напомним, в 2023 году Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин, находясь в космосе, поздравили женщин с 8 марта.