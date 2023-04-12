Уральцев поздравили с Днем космонавтики с борта МКС

Петелин добавил, что нынешние космонавты продолжают начатое знаменитыми предшественниками дело, а Федяев отметил, что планируются изучение Луны и планет, находящихся в солнечной системе, постройка орбитальной станции и создание оборудования для изучения дальнего космоса.