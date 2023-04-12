Уроженец Нижнего Тагила спел в шоу «Голос» на Первом канале

Posted Сегодня, 13:20
Published Сегодня, 13:20
Modified Сегодня, 13:22
Updated Сегодня, 13:22
На шоу Сергей рассказал, что ему 40 лет и он работал на заводе. Музыкой он увлекся еще после детского сада. Музыкант собирал вокруг себя друзей и пел им песни.
В 13 лет у меня появился плеер, и я начал слушать современную музыку. Во дворе собирались целыми группами и играли на гитаре. Соседи были очень рады, когда я ушел в армию. В армии я понял, что без музыки мне тяжело, - добавил певец.
После армии Сергей устроился работать на завод и на первые заработанные деньги он купил инструменты, а затем открыл свою музыкальную группу. Сейчас он пишет песни и выступает на различных площадках.
На шоу Сергей исполнил песню А. Князева «Прыгну со скалы». После выступления музыкант оказался в команде Басты.