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Уроженец Нижнего Тагила спел в шоу «Голос» на Первом канале

12 апреля 2023, 13:20
Фото: Страница во "ВКонтакте" Сергея Коробейникова
На Первом канале в шоу голос выступил уроженец Нижнего Тагила Сергей Коробейников.

На шоу Сергей рассказал, что ему 40 лет и он работал на заводе. Музыкой он увлекся еще после детского сада. Музыкант собирал вокруг себя друзей и пел им песни.

В 13 лет у меня появился плеер, и я начал слушать современную музыку. Во дворе собирались целыми группами и играли на гитаре. Соседи были очень рады, когда я ушел в армию. В армии я понял, что без музыки мне тяжело, - добавил певец.

После армии Сергей устроился работать на завод и на первые заработанные деньги он купил инструменты, а затем открыл свою музыкальную группу. Сейчас он пишет песни и выступает на различных площадках.

На шоу Сергей исполнил песню А. Князева «Прыгну со скалы». После выступления музыкант оказался в команде Басты.

Уроженец Екатеринбурга попал на шоу «Голос»
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#Елена Озерова#Нижний Тагил#Свердловская область#Певец#Шоу#Первый канал#Выступление#Свободное время#Эксклюзив
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