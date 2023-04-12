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В Нижнем Тагиле найден подросток, в очередной раз сбежавший из дома

12 апреля 2023, 12:36
Фото: 1MI
14-летнего Владимира Киреева из Нижнего Тагила, который в очередной раз сбежал из дома, нашли сотрудники правоохранительных органов.

Подросток проживает на улице Кольцово на Руднике III Интернационала. О его пропаже сообщила мама, в последний раз он самовольно сбегал 29 марта.

Полицейские его нашли, как и прежде, на Красном Камне, около кинотеатра. Школьник состоит на учете в ПДН. Он пояснил, что когда он уходит из дома, то ночует в подъездах.

Сотрудники полиции обращаются с просьбой к тагильчанам сообщать в органы внутренних дел информацию, если заметили в подъезде дома неизвестных вам подростков, которые не проживают с вами рядом, — сообщили в пресс-службе МУ МВД России «Нижнетагильское».
Пропавшего 14-летнего подростка двое суток разыскивают в Нижнем Тагиле
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#Евгения Сафина#Нижний Тагил#Дети#Подросток#Школьник#Сбежал#Полиция#Общество
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