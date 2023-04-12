В Нижнем Тагиле найден подросток, в очередной раз сбежавший из дома

Posted Сегодня, 12:36
Published Сегодня, 12:36
Modified Сегодня, 12:38
Updated Сегодня, 12:38
Подросток проживает на улице Кольцово на Руднике III Интернационала. О его пропаже сообщила мама, в последний раз он самовольно сбегал 29 марта.
Полицейские его нашли, как и прежде, на Красном Камне, около кинотеатра. Школьник состоит на учете в ПДН. Он пояснил, что когда он уходит из дома, то ночует в подъездах.
Сотрудники полиции обращаются с просьбой к тагильчанам сообщать в органы внутренних дел информацию, если заметили в подъезде дома неизвестных вам подростков, которые не проживают с вами рядом, — сообщили в пресс-службе МУ МВД России «Нижнетагильское».