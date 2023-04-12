В переулке Базовом в Екатеринбурге произошла массовая авария

Posted Сегодня, 11:22
Published Сегодня, 11:22
Modified Сегодня, 11:24
Updated Сегодня, 11:24
Это произошло около автосалона LADA. По словам очевидцев, среди авто есть и грузовик. На месте стоит автомобиль скорой помощи и реанимации, пишет Е1.
По данным сервиса «Яндекс.Карты», пробка растянулась от парка Маяковского. В ГИБДД отметили, что машины столкнулись из-за несоблюдения дистанции и добавили, что пострадавших нет.
Ранее в ГИБДД рассказали, что в этом году отмечен рост аварий, произошедших по вине водителей со стажем не более двух лет. Произошло пять таких ДТП, в которых травмировались восемь человек.