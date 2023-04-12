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В переулке Базовом в Екатеринбурге произошла массовая авария

12 апреля 2023, 11:22
Фото: 1MI
Массовая авария случилась в дневное время 12 апреля в переулке Базовом. По словам свидетелей, столкнулись шесть автомобилей. Образовалась пробка.

Это произошло около автосалона LADA. По словам очевидцев, среди авто есть и грузовик. На месте стоит автомобиль скорой помощи и реанимации, пишет Е1.

По данным сервиса «Яндекс.Карты», пробка растянулась от парка Маяковского. В ГИБДД отметили, что машины столкнулись из-за несоблюдения дистанции и добавили, что пострадавших нет.

Ранее в ГИБДД рассказали, что в этом году отмечен рост аварий, произошедших по вине водителей со стажем не более двух лет. Произошло пять таких ДТП, в которых травмировались восемь человек.

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#Елена Озерова#Екатеринбург#Свердловская область#Авария#Пробка#ДТП#Происшествия
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