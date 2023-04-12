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«В военкоматах много бардака»: Песков прокомментировал закон об электронных повестках

12 апреля 2023, 11:37
Фото: 1MI
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что закон об электронных повестках нужен для удобства граждан и эффективности учета. Он также напомнил о том, какая была ситуация, когда началась частичная мобилизация.
Когда началась специальная военная операция, мы с вами увидели, что местами у нас в военкоматах много бардака. Вот как раз этот законопроект призван этот бардак — а) исправить, б) сделать [процесс] современным, эффективным и удобным для граждан, — сказал представитель Кремля.

По его словам, скорость принятия законопроекта обусловлена его важностью. Песков отметил, что система воинского учета призывников в России должна быть упорядочена и закон об электронных повестках в этом поможет.

Он отметил, что эксперты работали над документом. Они давали разъяснения. Принимался законопроект в соответствии с процедурой.

Напомним, 11 апреля 2023 года Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект о создании реестра военнообязанных. В его рамках предлагалось сделать возможность дублировать обычные повестки электронными.

Закон об электронных повестках для военнообязанных принят в Госдуме
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#Ирина Кирилова#Военные#Повестка#Законопроект#Госдума#Общество#Дмитрий Песков
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