«В военкоматах много бардака»: Песков прокомментировал закон об электронных повестках

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что закон об электронных повестках нужен для удобства граждан и эффективности учета. Он также напомнил о том, какая была ситуация, когда началась частичная мобилизация.

Когда началась специальная военная операция, мы с вами увидели, что местами у нас в военкоматах много бардака. Вот как раз этот законопроект призван этот бардак — а) исправить, б) сделать [процесс] современным, эффективным и удобным для граждан, — сказал представитель Кремля. По его словам, скорость принятия законопроекта обусловлена его важностью. Песков отметил, что система воинского учета призывников в России должна быть упорядочена и закон об электронных повестках в этом поможет. Он отметил, что эксперты работали над документом. Они давали разъяснения. Принимался законопроект в соответствии с процедурой. Напомним, 11 апреля 2023 года Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект о создании реестра военнообязанных. В его рамках предлагалось сделать возможность дублировать обычные повестки электронными. Закон об электронных повестках для военнообязанных принят в Госдуме Узнать подробнее