«В военкоматах много бардака»: Песков прокомментировал закон об электронных повестках

Posted Сегодня, 11:37
Published Сегодня, 11:37
Modified Сегодня, 11:39
Updated Сегодня, 11:39
Когда началась специальная военная операция, мы с вами увидели, что местами у нас в военкоматах много бардака. Вот как раз этот законопроект призван этот бардак — а) исправить, б) сделать [процесс] современным, эффективным и удобным для граждан, — сказал представитель Кремля.
По его словам, скорость принятия законопроекта обусловлена его важностью. Песков отметил, что система воинского учета призывников в России должна быть упорядочена и закон об электронных повестках в этом поможет.
Он отметил, что эксперты работали над документом. Они давали разъяснения. Принимался законопроект в соответствии с процедурой.
Напомним, 11 апреля 2023 года Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект о создании реестра военнообязанных. В его рамках предлагалось сделать возможность дублировать обычные повестки электронными.