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Видео с падением метеорита в Богдановиче оказалось постановкой

12 апреля 2023, 03:58
Фото: Telegram-канал "Злой Екатеринбург"
Видео, на котором запечатлено падение метеорита в Богдановиче, оказалось постановкой. Запись появилась в интернете 11 апреля 2023 года.

На видео изображены якобы падение метеорита и взрыв. Однако позднее Telegram-канал «Осторожно, новости» рассказал, что происходящее на данной записи — постановка, пишет «КП-Екатеринбург».

Кроме видео с падением метеорита, в интернет также была выложена запись, где полицейские не пускают одного из свидетелей к месту падения, а на земле лежит НЛО. Эта видеозапись тоже является постановочной.

Напомним, 15 февраля 2023 года было 10 лет с момента падения метеорита в Челябинске. Происшествие случилось утром. В тот момент потолков осыпалась штукатурка, из окон повылетали стекла, появились проблемы с мобильной связью, а люди пострадали от порезов.

Челябинский метеорит отметил 10-летний юбилей
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#Елизавета Зиборова#Метеорит#Падение#Видеоролик#Фейк#Кадры#Происшествия#Свердловская область#Богданович
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