Видео с падением метеорита в Богдановиче оказалось постановкой

Posted Сегодня, 03:58
Published Сегодня, 03:58
Modified Сегодня, 03:58
Updated Сегодня, 03:58
На видео изображены якобы падение метеорита и взрыв. Однако позднее Telegram-канал «Осторожно, новости» рассказал, что происходящее на данной записи — постановка, пишет «КП-Екатеринбург».
Кроме видео с падением метеорита, в интернет также была выложена запись, где полицейские не пускают одного из свидетелей к месту падения, а на земле лежит НЛО. Эта видеозапись тоже является постановочной.
Напомним, 15 февраля 2023 года было 10 лет с момента падения метеорита в Челябинске. Происшествие случилось утром. В тот момент потолков осыпалась штукатурка, из окон повылетали стекла, появились проблемы с мобильной связью, а люди пострадали от порезов.