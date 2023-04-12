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Владислав Пинаев встретился с семьями участников СВО в Нижнем Тагиле

12 апреля 2023, 14:41
Фото: 1MI
Состоялась встреча мэра Нижнего Тагила Владислава Пинаева с семьями участников СВО. Мероприятие прошло в центре помощи #МыВместе 12 апреля 2023 года.

В центр помощи #МыВместе могут обратиться все члены семьи мобилизованного по любым вопросам. Пинаев лично курирует работу по поддержке. По словам руководителя центра Татьяны Мокрецовой, в течение полугода к ним обратилось более 600 граждан с различными проблемами: помощь с переездом, путевки для детей в детские лагеря, социальная помощь и так далее.

Глава города пообщался с каждым пришедшим на встречу. Так, тагильчанин по имени Сергей был мобилизован осенью 2022 года одним из первых из Нижнего Тагила. Спустя шесть месяцев службы он прибыл домой в отпуск на две недели, рассказали в пресс-службе администрации города.

Вместе со своей супругой он пришел на встречу для выражения благодарности мэру за поддержку семей мобилизованных граждан, а также попросил выделить машину УАЗ для подразделения, в котором служат тагильчане.

Напомним, с 28 сентября 2022 года омбудсмену Свердловской области мобилизованные и члены их семей звонили более 20 тысяч раз.

Семьи военных позвонили на горячую линию свердловского омбудсмена более 20 тысяч раз
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#Елизавета Зиборова#Нижний Тагил#Свердловская область#СВО#Мэр#Владислав Пинаев#Мобилизованные#Семьи#Встреча#Общество#Операция на Украине
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