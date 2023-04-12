Владислав Пинаев встретился с семьями участников СВО в Нижнем Тагиле

В центр помощи #МыВместе могут обратиться все члены семьи мобилизованного по любым вопросам. Пинаев лично курирует работу по поддержке. По словам руководителя центра Татьяны Мокрецовой, в течение полугода к ним обратилось более 600 граждан с различными проблемами: помощь с переездом, путевки для детей в детские лагеря, социальная помощь и так далее.