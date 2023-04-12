ВСК провела конференцию «Цифровая трансформация: адаптация к новым условиям»

В то же время предприниматели стали находить новые пути для развития бизнеса, разрабатывая при поддержке государства собственные программные решения и формируя собственные экосистемы. Новые формы партнерства позволяют бизнесу сохранить рентабельность в сложных внешних условиях. При этом цель IT-трансформации должна заключаться не столько в «выживании» в текущей рыночной конъюнктуре, сколько в умении увеличить доход за счет внедрения цифровых технологий.