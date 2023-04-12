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ВСК провела конференцию «Цифровая трансформация: адаптация к новым условиям»

12 апреля 2023, 07:36
Фото: Пресс-служба САО ВСК
Страховой Дом ВСК и FCongress при поддержке Forbes Russia 10 апреля 2023 года провели IT-конференцию «Цифровая трансформация: адаптация к новым условиям».

Экспертами и участниками стали топ-менеджеры крупнейших российских компаний: «Ростелеком», МТС, Ассоциации ФинТех (АФТ), МКБ, Почта России, Группа компаний Т1 и другие. Спикеры обсудили актуальные сложности при цифровой трансформации бизнеса, а также поделились практическими кейсами.

Участники отметили, что представители практически всех отраслей российского бизнеса вынуждены адаптировать стратегию работы в соответствии с новыми экономическими реалиями. Обостряющаяся конкуренция на рынке, смена логистических цепочек, приостановка деятельности в РФ многих зарубежных компаний – все это стало мощным драйвером для цифровой трансформации.

В то же время предприниматели стали находить новые пути для развития бизнеса, разрабатывая при поддержке государства собственные программные решения и формируя собственные экосистемы. Новые формы партнерства позволяют бизнесу сохранить рентабельность в сложных внешних условиях. При этом цель IT-трансформации должна заключаться не столько в «выживании» в текущей рыночной конъюнктуре, сколько в умении увеличить доход за счет внедрения цифровых технологий.

«Фокус цифровой трансформации сместился от клиентского сервиса в операционную эффективность и скорейший возврат инвестиций. При этом вызов импортозамещения формирует новые ниши на рынке, доступные для отдельных игроков», – пояснила член Совета директоров Страхового Дома ВСК, Ольга Сорокина.

По ее словам, для реализации проекта цифровой экономики необходимо сотрудничество государственных структур и представителей бизнеса, как пример, такими площадками сейчас выступают АНО «Цифровая экономика» и Ассоциация ФинТех.

Как отметила Ольга Сорокина, конференция позволила объединить представителей крупнейших российских финансовых и телекоммуникационных организаций, отраслевых объединений и IT-сферы для обмена мнениями и рассмотрения самых успешных кейсов. «Решения, озвученные во время дискуссии, позволят гостям избежать типичных ошибок и провести трансформацию бизнеса наиболее эффективно», – добавила она.

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