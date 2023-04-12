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Всплеск аварий из-за водителей-новичков отмечен в Нижнем Тагиле

12 апреля 2023, 11:20
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле стало больше аварий, которые произошло по вине водителей-новичков.

С начала 2023 года в Нижнем Тагиле и пригороде по вине водителей со стажем менее двух лет случилось пять аварий. В них травмировались восемь человек, сообщает Отдел пропаганды ГИБДД.

За аналогичный период прошлого года случилось только одно ДТП с пострадавшим из-за начинающего водителя. В основном подобные аварии происходят из-за неправильного обгона, превышения скорости и непредоставления приоритета другому авто при движении.

Примерно каждое десятое ДТП совершается по вине «молодых» водителей. В основном это столкновения и наезды на пешеходов, — добавили в ГАИ.

Также здесь напомнили, что новички-шофер должны иметь соответствующий знак на стекле авто.

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#Елена Озерова#Нижний Тагил#Свердловская область#Авария#ДТП#Водитель#Происшествия
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