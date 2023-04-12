Всплеск аварий из-за водителей-новичков отмечен в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 11:20
Published Сегодня, 11:20
Modified Сегодня, 11:22
Updated Сегодня, 11:22
С начала 2023 года в Нижнем Тагиле и пригороде по вине водителей со стажем менее двух лет случилось пять аварий. В них травмировались восемь человек, сообщает Отдел пропаганды ГИБДД.
За аналогичный период прошлого года случилось только одно ДТП с пострадавшим из-за начинающего водителя. В основном подобные аварии происходят из-за неправильного обгона, превышения скорости и непредоставления приоритета другому авто при движении.
Примерно каждое десятое ДТП совершается по вине «молодых» водителей. В основном это столкновения и наезды на пешеходов, — добавили в ГАИ.
Также здесь напомнили, что новички-шофер должны иметь соответствующий знак на стекле авто.