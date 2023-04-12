За нападение собаки на подростка администрация Верхотурья заплатит 40 тысяч рублей

Posted Сегодня, 05:52
Published Сегодня, 05:52
Modified Сегодня, 05:52
Updated Сегодня, 05:52
Девочка шла домой по улице мимо остановки, когда к ней подбежала бездомная собака и укусила ее, рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
Районный прокурор отправил в суд исковое заявление о взыскании компенсации морального вреда пострадавшей девочки с администрации Верхотурского ГО.
Суд удовлетворил требование прокурора и постановил назначить администрации денежное взыскание. Постановление в силу не вступило.
Напомним, недавно в Карпинске собака напала на пятиклассницу на территории школы, когда девочка во время урока физкультуры совершала пробежку. Прокуратура начала проверку по факту инцидента.