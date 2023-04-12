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За нападение собаки на подростка администрация Верхотурья заплатит 40 тысяч рублей

12 апреля 2023, 05:52
Фото: 1MI
Районная прокуратура Верхотурья взыскала компенсацию в размере 40 тысяч рублей за нападение бездомной собаки на девочку-подростка. Происшествие случилось в феврале 2023 года.

Девочка шла домой по улице мимо остановки, когда к ней подбежала бездомная собака и укусила ее, рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Районный прокурор отправил в суд исковое заявление о взыскании компенсации морального вреда пострадавшей девочки с администрации Верхотурского ГО.

Суд удовлетворил требование прокурора и постановил назначить администрации денежное взыскание. Постановление в силу не вступило.

Напомним, недавно в Карпинске собака напала на пятиклассницу на территории школы, когда девочка во время урока физкультуры совершала пробежку. Прокуратура начала проверку по факту инцидента.

В Карпинске собака напала на школьницу во время урока физкультуры
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