За похищение и вымогательство двум жителям Первоуральска грозит до 12 лет

По словам главы пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, в полицию пострадавший обратился в тот же день вечером. Он рассказал, что подобрал недалеко от кинотеатра «Восход» закладку. В этот момент к нему подошли двое мужчин и посадили в машину. Затем они начали вымогать деньги и угрожать, что сообщат обо все в полицию.