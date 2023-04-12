За похищение и вымогательство двум жителям Первоуральска грозит до 12 лет

Posted Сегодня, 10:06
Published Сегодня, 10:06
Modified Сегодня, 10:08
Updated Сегодня, 10:08
По данным следствия, неработающие мужчины 2000 и 2001 годов рождения утром 31 июля 2022 года насильно посадили в машину молодого человека 1990 года рождения. Инцидент случился на улице Гагарина в Первоуральске. Уже в салоне мужчины потребовали 50 тысяч рублей. После этого они перевезли потерпевшего в одну из квартир на улице Чусовая и там удерживали, сообщили в СК по Свердловской области.
По словам главы пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, в полицию пострадавший обратился в тот же день вечером. Он рассказал, что подобрал недалеко от кинотеатра «Восход» закладку. В этот момент к нему подошли двое мужчин и посадили в машину. Затем они начали вымогать деньги и угрожать, что сообщат обо все в полицию.
По словам Горелых, обвиняемые привезли потерпевшего домой и там продолжили избивать. Мужчина позвонил брату и попросил привезти деньги, что он и сделал. Когда обвиняемые уехали, выяснилось, что закладка пустая. После этого мужчина обратился в травмпункт с побоями. Подозреваемые были задержаны. Один из них уже судим за грабеж и кражу, а в Свердловскую область приехал под видом учебы.