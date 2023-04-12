Posted Сегодня, 10:32
Published Сегодня, 10:32
Modified Сегодня, 10:34
Updated Сегодня, 10:34
Резкое похолодание ожидается уже с 13 по 16 апреля. Будет от –11 до –16 градусов. Об этом рассказала главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко.
Начиная с 17 апреля в Свердловской области температура воздуха приблизится к норме для этого времени года. Будет около +10 градусов, а по ночам – около нуля градусов. А уже к концу месяца в регионе будет жарко.
Температура поднимется до +12 градусов. А по данным Гисметео, жара в этот период достигнет +19 градусов.