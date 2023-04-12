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Жара надвигается на Свердловскую область

12 апреля 2023, 10:32
Фото: 1MI
Синоптики рассказали, когда в Свердловской области ждать жаркой погоды. По их данным, с середины апреля в регионе резко похолодает, а после наступит потепление.

Резкое похолодание ожидается уже с 13 по 16 апреля. Будет от –11 до –16 градусов. Об этом рассказала главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко.

Начиная с 17 апреля в Свердловской области температура воздуха приблизится к норме для этого времени года. Будет около +10 градусов, а по ночам – около нуля градусов. А уже к концу месяца в регионе будет жарко.

Температура поднимется до +12 градусов. А по данным Гисметео, жара в этот период достигнет +19 градусов.

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#Елена Озерова#Свердловская область#Погода#Жара#Синоптики#Природа
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