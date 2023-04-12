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Published Сегодня, 15:07

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Жителю Нижнего Тагила грозит до 7 лет тюрьмы за кражу 100 тысяч игрушечных рублей

12 апреля 2023, 15:07
Фото: 1MI
На ж/д вокзале Новосибирска мужчина из Нижнего Тагила разбил игровой автомат, откуда похитил 100 тысяч игровых рублей.

В результате на 37-летнего рецидивиста завели уголовное дело за грабеж, сообщает пресс-служба полиции Новосибирска.

Известно, что мужчина сидел в зале ожидания, а затем попытался выиграть пачку фейковых денег в игровом автомате. У него не получилось, тогда он разбил стекло автомата и забрал деньги.

Тогда же он узнал, что в пачке настоящие только две купюры – первая и последняя. Таким образом он заполучил две тысячи рублей.

Теперь ему грозит до семи лет тюрьмы. Сейчас тагильчанин находится в СИЗО Новосибирска.

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#Елена Озерова#Нижний Тагил#Кража#Деньги#Автомат#Вокзал#Криминал
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