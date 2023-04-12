Жителю Нижнего Тагила грозит до 7 лет тюрьмы за кражу 100 тысяч игрушечных рублей

Posted Сегодня, 15:07
Published Сегодня, 15:07
Modified Сегодня, 15:09
Updated Сегодня, 15:09
В результате на 37-летнего рецидивиста завели уголовное дело за грабеж, сообщает пресс-служба полиции Новосибирска.
Известно, что мужчина сидел в зале ожидания, а затем попытался выиграть пачку фейковых денег в игровом автомате. У него не получилось, тогда он разбил стекло автомата и забрал деньги.
Тогда же он узнал, что в пачке настоящие только две купюры – первая и последняя. Таким образом он заполучил две тысячи рублей.
Теперь ему грозит до семи лет тюрьмы. Сейчас тагильчанин находится в СИЗО Новосибирска.