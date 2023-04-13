20-летний житель Алапаевска обманул 7 пенсионеров на 1,3 млн рублей

Posted Сегодня, 13:48
Published Сегодня, 13:48
Modified Сегодня, 13:50
Updated Сегодня, 13:50
Обвиняемому 20 лет. Судят его за мошенничество, организованное группой. В деятельность преступной группы его привлекли через мессенджер, сообщает пресс-служба прокуратуры.
Известно, что члены банды обзванивали разных пенсионеров и говорили им одно и тоже – что их родственник попал в ДТП и является его виновником. Чтобы избежать уголовной ответственности, за родню нужно заплатить.
Таким образом семь пенсионеров были обмануты на 1,3 млн рублей. 20-летнему юноше было назначено 5 лет колонии общего режима. Приговор пока не вступил в силу.