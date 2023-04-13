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20-летний житель Алапаевска обманул 7 пенсионеров на 1,3 млн рублей

13 апреля 2023, 13:48
Фото: 1MI
В Алапаевске вынесен приговор по уголовному делу о хищении более 1,3 млн рублей у пенсионеров.

Обвиняемому 20 лет.  Судят его за мошенничество, организованное группой. В деятельность преступной группы его привлекли через мессенджер, сообщает пресс-служба прокуратуры.

Известно, что члены банды обзванивали разных пенсионеров и говорили им одно и тоже – что их родственник попал в ДТП и является его виновником. Чтобы избежать уголовной ответственности, за родню нужно заплатить.

Таким образом семь пенсионеров были обмануты на 1,3 млн рублей. 20-летнему юноше было назначено 5 лет колонии общего режима. Приговор пока не вступил в силу.

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#Елена Озерова#Мошенничество#Банда#Пенсионеры#Деньги#Криминал#Свердловская область
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