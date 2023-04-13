Благодатный огонь привезут в Екатеринбург из Иерусалима

Posted Сегодня, 06:54
Published Сегодня, 06:54
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Updated Сегодня, 06:56
Они доставят на Урал частицу Благодатного огня из Храма Гроба Господня. Перед вылетом делегацию благословил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений, сообщили в Фонде Святой Екатерины.
Паломники, по данным пресс-службы, станут свидетелями схождения Благодатного огня в канун Пасхи. Отмечается, что паломники уже второй год подряд лично доставляют Благодатный огонь из Иерусалима. До этого святыня привозилась из Москвы из-за ограничений, связанных с коронавирусом.