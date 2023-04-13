Благодатный огонь привезут в Екатеринбург из Иерусалима

Паломники, по данным пресс-службы, станут свидетелями схождения Благодатного огня в канун Пасхи. Отмечается, что паломники уже второй год подряд лично доставляют Благодатный огонь из Иерусалима. До этого святыня привозилась из Москвы из-за ограничений, связанных с коронавирусом.