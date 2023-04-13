Буцаев: Краснодарский экопромышленный парк переработает 70 тысяч тонн отходов

Экопромышленный парк поможет в реализации федерального проекта «Экономика замкнутого цикла». Компании, занимающиеся утилизацией отходов пластика, бумаги и стекла, выразили готовность стать резидентами парка, мощность переработки на их объектах может достигать 70 тысяч тонн в год. Потенциальные резиденты уже приступили к предпроектным исследованиям и сбору информации для проектирования производств. Резидентам предоставляются меры поддержки, включая финансирование инвестпроектов за счет средств, полученных от выпуска зеленых облигаций, а также другие льготы и меры государственной поддержки, определенные нормативно-правовыми актами Краснодарского края и РФ, пишет newstracker.ru.