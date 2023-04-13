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Четверо подростков напали на детей с ножом и перцовым баллончиком в Екатеринбурге

13 апреля 2023, 04:20
Фото: 1MI
Четверо хулиганов напали на двух мальчиков, угрожая им ножом и перцовым баллончиком. Инцидент случился в Екатеринбурге 12 апреля 2023 года.

У детей хулиганы выпрашивали деньги, а потом избили одного из мальчиков. Родители пострадавшего мальчика сняли побои и обратились в полицию с заявлением, пишет Ура.ру.

Видео: Ура.ру

Инспекторы ПДН сейчас устанавливают личности участников и обстоятельства произошедшего.

Напомним, 9 апреля 2023 года в Челябинске было найдено тело 17-летнего подростка, который скончался в результате ножевого ранения во время встречи с ребятами.

Молодые люди решили прояснить ситуацию с оскорблениями участников компьютерного клуба с фейкового аккаунта.

Подростка зарезали в Челябинске из-за ссоры в интернете
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