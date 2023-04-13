Четверо подростков напали на детей с ножом и перцовым баллончиком в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 04:20
Published Сегодня, 04:20
Modified Сегодня, 04:22
Updated Сегодня, 04:22
У детей хулиганы выпрашивали деньги, а потом избили одного из мальчиков. Родители пострадавшего мальчика сняли побои и обратились в полицию с заявлением, пишет Ура.ру.
Инспекторы ПДН сейчас устанавливают личности участников и обстоятельства произошедшего.
Напомним, 9 апреля 2023 года в Челябинске было найдено тело 17-летнего подростка, который скончался в результате ножевого ранения во время встречи с ребятами.
Молодые люди решили прояснить ситуацию с оскорблениями участников компьютерного клуба с фейкового аккаунта.