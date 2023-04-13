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Депутат гордумы Екатеринбурга подтвердил информацию о своей контузии в ходе СВО

13 апреля 2023, 16:57
Фото: 1MI
Депутат екатеринбургской гордумы Тимофей Жуков подтвердил, что получил контузию в ходе СВО.

На СВО Жуков ушел в качестве добровольца в ноябре 2022 года, а контузию он получил в конце февраля 2023 года в результате ранения снарядом 152 мм, сообщает ЕАН.

В настоящее время депутат находится дома. По его словам, он сейчас является не лучшим собеседником, при этом он может слушать окружающих.

Жуков также уже участвовал в заседании городской думы Екатеринбурга, которое состоялось на этой неделе.

Напомним, 13 апреля 2023 года в Арамили прошли похороны 27-летнего участника СВО, который был бойцом ЧВК «Вагнер». Свердловчанин скончался в зоне СВО 30 января 2023 года. Жены и детей у него не было.

С бойцом ЧВК «Вагнер» Дмитрием Власкиным простятся в Арамили
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