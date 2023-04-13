Posted Сегодня, 06:47
Published Сегодня, 06:47
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Updated Сегодня, 06:49
Ночью в Екатеринбурге температура будет немного выше — до -8 градусов. Днем 14 апреля ожидается переменная облачность, а температура будет достигать +3 градуса. При этом поднимется ветер с порывами до 17 м/с, сообщает Уральский гидрометцентр.
Также температура воздуха в регионе повысится к 15 апреля 2023 года.
Согласно данным Гисметео, в Нижнем Тагиле 14 апреля ночью температура воздуха опустится до -5... -10 градусов, а днем будет достигать -2... -1 градус. Порывы ветра ожидаются до 10 м/с.
Напомним, в региональном управлении МЧС жителей Свердловской области предупредили о том, что 13 апреля 2023 года порывы ветра могут достигать 20 м/с. Также в ведомстве порекомендовали свердловчанам, находящимся на улице, соблюдать правила безопасности.