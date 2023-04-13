Ночью в Екатеринбурге температура будет немного выше — до -8 градусов. Днем 14 апреля ожидается переменная облачность, а температура будет достигать +3 градуса. При этом поднимется ветер с порывами до 17 м/с, сообщает Уральский гидрометцентр.