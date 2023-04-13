Двое силовиков жестко задержали сотрудницу магазина в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 14:44
Published Сегодня, 14:44
Modified Сегодня, 14:44
Updated Сегодня, 14:44
Когда силовики уводили женщину из супермаркета, она сопротивлялась. По словам продавщицы, ее несовершеннолетний сын со своими друзьями напал на мужчину. Парни, избив свердловчанина, забрали у пострадавшего деньги и телефон, пишет Е1.
За продавщицей двое явились в магазин, чтобы доставить ее в полицию для опроса. Так как женщина находилась на работе, она сказала, что придет в отделение через пару часов. В качестве варианта она предложила подождать 20 минут заведующую супермаркета. Однако силовики скрутили и увели ее.
Силовики рассказали, что екатеринбурженке приходила повестка о явке в полицию для опроса, но сама женщина утверждает, что повестки не было.
Напомним, недавно в Качканаре был задержан местный житель, который в состоянии алкогольного опьянения пытался украсть ребенка из коляски и ударил продавщицу. В отношении него было возбуждено уголовное дело.