Двое силовиков жестко задержали сотрудницу магазина в Екатеринбурге

За продавщицей двое явились в магазин, чтобы доставить ее в полицию для опроса. Так как женщина находилась на работе, она сказала, что придет в отделение через пару часов. В качестве варианта она предложила подождать 20 минут заведующую супермаркета. Однако силовики скрутили и увели ее.