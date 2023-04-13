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Двое силовиков жестко задержали сотрудницу магазина в Екатеринбурге

13 апреля 2023, 14:44
Фото: 1MI
Сотрудница магазина «Монетка» в Екатеринбурга была скручена двумя силовиками. Инцидент произошел 13 апреля 2023 года.

Когда силовики уводили женщину из супермаркета, она сопротивлялась. По словам продавщицы, ее несовершеннолетний сын со своими друзьями напал на мужчину. Парни, избив свердловчанина, забрали у пострадавшего деньги и телефон, пишет Е1.

За продавщицей двое явились в магазин, чтобы доставить ее в полицию для опроса. Так как женщина находилась на работе, она сказала, что придет в отделение через пару часов. В качестве варианта она предложила подождать 20 минут заведующую супермаркета. Однако силовики скрутили и увели ее.

Видео: Е1

Силовики рассказали, что екатеринбурженке приходила повестка о явке в полицию для опроса, но сама женщина утверждает, что повестки не было.

Напомним, недавно в Качканаре был задержан местный житель, который в состоянии алкогольного опьянения пытался украсть ребенка из коляски и ударил продавщицу. В отношении него было возбуждено уголовное дело.

В Качканаре задержан попытавшийся украсть младенца мужчина
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