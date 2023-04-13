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Экс-замглавы Лесного заплатит 5,9 млн за незаконное предпринимательство

13 апреля 2023, 08:36
Фото: 1MI
С бывшего заместителя главы Лесного взыскали в пользу государства 5,9 млн рублей. Дело в том, что его обвинили в незаконном предпринимательстве и он не смог доказать законность получения средств.

Следствие полагает, что бывший замглавы Лесного Владислав Русаков незаконно занимался бизнесом и получил таким образом 5,9 млн рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

В июле 2021 года приговором суда его признали виновным по ст. 289 УК РФ (незаконное предпринимательство).

Законность получения этих денег руководителем не была подтверждена, сообщает пресс-служба прокуратуры. В результате было принято взыскать с Владислава Русакова в доход государства 5,9 млн рублей.

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#Елена Озерова#Деньги#Прокуратура#Глава#Лесной#Бизнес#Происшествия#Свердловская область
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