Экс-замглавы Лесного заплатит 5,9 млн за незаконное предпринимательство

С бывшего заместителя главы Лесного взыскали в пользу государства 5,9 млн рублей. Дело в том, что его обвинили в незаконном предпринимательстве и он не смог доказать законность получения средств.

Следствие полагает, что бывший замглавы Лесного Владислав Русаков незаконно занимался бизнесом и получил таким образом 5,9 млн рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области. В июле 2021 года приговором суда его признали виновным по ст. 289 УК РФ (незаконное предпринимательство). Законность получения этих денег руководителем не была подтверждена, сообщает пресс-служба прокуратуры. В результате было принято взыскать с Владислава Русакова в доход государства 5,9 млн рублей. В Нижнем Тагиле полицейского подозревают во взятках и незаконном предпринимательстве Узнать подробнее