Экс-замглавы Лесного заплатит 5,9 млн за незаконное предпринимательство

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Published Сегодня, 08:36
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Следствие полагает, что бывший замглавы Лесного Владислав Русаков незаконно занимался бизнесом и получил таким образом 5,9 млн рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
В июле 2021 года приговором суда его признали виновным по ст. 289 УК РФ (незаконное предпринимательство).
Законность получения этих денег руководителем не была подтверждена, сообщает пресс-служба прокуратуры. В результате было принято взыскать с Владислава Русакова в доход государства 5,9 млн рублей.