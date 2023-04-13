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Фура с полуприцепом врезалась в дом в Златоусте

13 апреля 2023, 08:20
Фото: 1MI
В ночное время фура с полуприцепом въехала в дом в Златоусте. Водитель не справился с управлением транспортным средством.

После произошедшего машина воспламенилась. 36-летний водитель скончался на месте аварии. Один из жильцов дома снял на видео полыхающее авто, пишет Е1.

В наш дом влетела фура. Время 3:28. Еще и горит в придачу. Приехали пожарные, тушат, — говорит в видео мужчина.

Также на кадрах слышны сигналы спасательных машин.

Ранее водители из Нижнего Тагила рассказали о некоем белом веществе, которое осталось на дороге после февральского ДТП с фурой на Свердловском шоссе. Субстанция не представляет никакого вреда для окружающих.

Это басьяновский песок, который производится в Басьяновском горно-обогатительном комбинате в 20 км от Нижнего Тагила. Его используют в строительстве и хозяйственных целях.

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#Авария#Пламя#Машина#Происшествия#Елена Озерова
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