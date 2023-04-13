Фура с полуприцепом врезалась в дом в Златоусте

Posted Сегодня, 08:20
Published Сегодня, 08:20
Modified Сегодня, 08:22
Updated Сегодня, 08:22
После произошедшего машина воспламенилась. 36-летний водитель скончался на месте аварии. Один из жильцов дома снял на видео полыхающее авто, пишет Е1.
В наш дом влетела фура. Время 3:28. Еще и горит в придачу. Приехали пожарные, тушат, — говорит в видео мужчина.
Также на кадрах слышны сигналы спасательных машин.
Ранее водители из Нижнего Тагила рассказали о некоем белом веществе, которое осталось на дороге после февральского ДТП с фурой на Свердловском шоссе. Субстанция не представляет никакого вреда для окружающих.
Это басьяновский песок, который производится в Басьяновском горно-обогатительном комбинате в 20 км от Нижнего Тагила. Его используют в строительстве и хозяйственных целях.