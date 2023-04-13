Губернаторы присоединились к акции по выдаче паспортов «Мы - граждане России!»

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов отметил, что 12 апреля – очень важная для нашей страны дата. Именно в этот день 62 года назад Юрий Гагарин совершил свой легендарный полёт и стал первым жителем Земли, вышедшим на её орбиту. Артюхов также акцентировал внимание на том, что участвующих в этой церемонии школьников объединило «Движение Первых». А это значит, что они уже интересуются жизнью государства.