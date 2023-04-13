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Губернаторы присоединились к акции по выдаче паспортов «Мы - граждане России!»

13 апреля 2023, 13:15
Фото: будьвдвижении.рф
12 апреля, в День космонавтики, в РФ запустили акцию «Мы – граждане России!». В ее рамках юные граждане из 10 субъектов РФ получили паспорта. Организатором акции является российское движение детей и молодежи “Движение Первых”.

Получение паспортов проходило в торжественной обстановке. В Астраханской, Калининградской, Оренбургской областях и в ЯНАО главные документы юным гражданам вручали губернаторы. Церемонии провели также в Москве, Алтайском крае, Дагестане,  Татарстане, Тульской и Новосибирской областях, пишет 56orb.ru.

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов отметил, что 12 апреля – очень важная для нашей страны дата. Именно в этот день 62 года назад Юрий Гагарин совершил свой легендарный полёт и стал первым жителем Земли, вышедшим на её орбиту. Артюхов также акцентировал внимание на том, что участвующих в этой церемонии школьников объединило «Движение Первых». А это значит, что они уже интересуются жизнью государства.

Глава Астраханской области Игорь Бабушкин заявил, что паспорт – это особый документ, который дает право на полноценное участие в жизни своей страны. По его словам, юноши и девушки, которым сегодня вручили паспорта, обязательно внесут свою лепту в развитие региона и Российской Федерации.

Организаторы акции «Мы - граждане России!» напомнили, что ее цель – формирование патриотической и гражданской позиции подрастающего поколения, а также чувства идентичности и сопричастности судьбе России. В 2023 году акция объединила более 500 000 школьников из всех 89 регионов Российской Федерации.

Руководитель российского движения детей и молодежи «Движение Первых» Григорий Гуров сообщил, что акция будет масштабироваться. Уже в следующем году в ней примут участие полтора миллиона юношей и девушек.

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