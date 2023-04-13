Хлеб и соль подорожали за год на 8% в Свердловской области

Также повышение цены зафиксировано на репчатый лук. В марте он стоил 61,11 рубля (+31,4%). Остальные овощи подешевели. Цена на килограмм картофеля снизилась до 31,21 рубля (-33,67%), на капусту — до 28,21 рубля (-67,65%), на морковь — до 45,5 рубля (-28,51%). Кроме того, за год подешевели сахар, подсолнечное масло, яйца, мука, курица, рис, гречка и яблоки.