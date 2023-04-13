Хлеб и соль подорожали за год на 8% в Свердловской области

Posted Сегодня, 14:19
Published Сегодня, 14:19
Modified Сегодня, 14:21
Updated Сегодня, 14:21
Согласно данным Свердловскстата, килограмм пшеничного хлеба в марте в среднем стоил 89,48 рубля (+8,85%), соль такой же массы покупатели могли приобрести за 16,16 рубля (+8,17%).
Говядина за год подорожала до 521,58 рубля (+10,28%), баранина — до 628 рублей (+5,44%), а мороженая неразделанная рыба — до 223 рублей (+3,33%). Литр молока обходился свердловчанам в 66,58 рубля (+4,72%), килограмм ржаного хлеба стоил 80,63 рубля (+6,37%), вермишели — 131,04 рубля (+0,26%).
Также повышение цены зафиксировано на репчатый лук. В марте он стоил 61,11 рубля (+31,4%). Остальные овощи подешевели. Цена на килограмм картофеля снизилась до 31,21 рубля (-33,67%), на капусту — до 28,21 рубля (-67,65%), на морковь — до 45,5 рубля (-28,51%). Кроме того, за год подешевели сахар, подсолнечное масло, яйца, мука, курица, рис, гречка и яблоки.