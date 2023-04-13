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Хлеб и соль подорожали за год на 8% в Свердловской области

13 апреля 2023, 14:19
Фото: 1MI
Цены на соль и хлеб увеличились на 8% с марта 2022 по март 2023 года в Свердловской области.

Согласно данным Свердловскстата, килограмм пшеничного хлеба в марте в среднем стоил 89,48 рубля (+8,85%), соль такой же массы покупатели могли приобрести за 16,16 рубля (+8,17%).

Говядина за год подорожала до 521,58 рубля (+10,28%), баранина — до 628 рублей (+5,44%), а мороженая неразделанная рыба — до 223 рублей (+3,33%). Литр молока обходился свердловчанам в 66,58 рубля (+4,72%), килограмм ржаного хлеба стоил 80,63 рубля (+6,37%), вермишели — 131,04 рубля (+0,26%).

Также повышение цены зафиксировано на репчатый лук. В марте он стоил 61,11 рубля (+31,4%). Остальные овощи подешевели. Цена на килограмм картофеля снизилась до 31,21 рубля (-33,67%), на капусту — до 28,21 рубля (-67,65%), на морковь — до 45,5 рубля (-28,51%). Кроме того, за год подешевели сахар, подсолнечное масло, яйца, мука, курица, рис, гречка и яблоки.

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#Свердловская область#Продукты#Статистика#Подорожание#Молоко#Хлеб#Сахар#Цены#Эксклюзив#Евгения Сафина
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