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Из-за снегопада в Нижнем Тагиле началась обработка улиц

13 апреля 2023, 15:36
Фото: Telegram-канал Владислава Пинаева
В связи с начавшимся снегопадом в Нижнем Тагиле и предстоящим понижением ночной температуры воздуха в городе стали обрабатывать улицы.

Ночью 14 апреля 2023 года температура воздуха опустится до -7... -12 градусов. В связи с этим улицы Нижнего Тагила начали обрабатывать противогололедными материалами, сообщил в своем Telegram-канале мэр города Владислав Пинаев.

Видео: Telegram-канал Владислава Пинаева

Также глава Нижнего Тагила добавил, что песчано-соляную смесь использовать не будут, чтобы проезжие части оставались чистыми. С возможным гололедом справится соль.

Ночью дорожники будут выводить дополнительную технику.

Напомним, из-за ухудшения погодных условий и выпадения осадков в ГИБДД водителям рекомендовали быть внимательнее на дорогах во время вождения, а пешеходов соблюдать правила дорожного движения.

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