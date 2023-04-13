Из-за снегопада в Нижнем Тагиле началась обработка улиц

Posted Сегодня, 15:36
Published Сегодня, 15:36
Modified Сегодня, 15:36
Updated Сегодня, 15:36
Ночью 14 апреля 2023 года температура воздуха опустится до -7... -12 градусов. В связи с этим улицы Нижнего Тагила начали обрабатывать противогололедными материалами, сообщил в своем Telegram-канале мэр города Владислав Пинаев.
Также глава Нижнего Тагила добавил, что песчано-соляную смесь использовать не будут, чтобы проезжие части оставались чистыми. С возможным гололедом справится соль.
Ночью дорожники будут выводить дополнительную технику.
Напомним, из-за ухудшения погодных условий и выпадения осадков в ГИБДД водителям рекомендовали быть внимательнее на дорогах во время вождения, а пешеходов соблюдать правила дорожного движения.