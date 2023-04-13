Какие вузы Уральского федерального округа вошли в рейтинг лучших вузов России RAEX

Учебные заведения оценивали эксперты. Они ставили баллы по ряду критериев, что не позволило некоторым вузам войти в рейтинг. Так, из топ-100 исключили университеты, вошедшие в топ-100 лучших по стране. В RAEX пояснили, что основная цель рейтинга — не выявление лидеров по России, а оценка широкого спектра региональных и узкоспециализированных вузов.