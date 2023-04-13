Какие вузы Уральского федерального округа вошли в рейтинг лучших вузов России RAEX

Posted Сегодня, 12:05
Published Сегодня, 12:05
Modified Сегодня, 12:07
Updated Сегодня, 12:07
В топ-100 лучших университетов вошли учебные заведения из 31 региона РФ. Абсолютными лидерами топ-100 по количеству занимаемых строчек стали вузы московской и петербургской агломераций. Победителем стал МГУ им. М. В. Ломоносова: вуз получил самую высокую оценку по каждому из показателей, измеряющих качество образования, востребованность выпускников и научную деятельность.
Лучшими вузами УрФО по версии RAEX признаны свердловские вузы — Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина (11 место), Уральский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения РФ (79 место), а также два тюменских — Тюменский индустриальный университет (80 место) и Тюменский государственный университет (67 место). Помимо этого в рейтинг RAEX вошел еще один представитель УрФО, расположившийся на 56-й строке, — челябинский Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет).
Учебные заведения оценивали эксперты. Они ставили баллы по ряду критериев, что не позволило некоторым вузам войти в рейтинг. Так, из топ-100 исключили университеты, вошедшие в топ-100 лучших по стране. В RAEX пояснили, что основная цель рейтинга — не выявление лидеров по России, а оценка широкого спектра региональных и узкоспециализированных вузов.
Также из перечня выбыли вузы с преимущественной специализацией в области культуры, искусства, спорта, религии и силовых структур, реализующие преимущественно заочный и очно-заочный форматы обучения, а также образовательные учреждения, где количество очников среди будущих специалистов и бакалавров составляет менее 100 человек. Количество научных публикаций эксперты также не учитывали.