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Какие вузы Уральского федерального округа вошли в рейтинг лучших вузов России RAEX

13 апреля 2023, 12:05
Фото: 1MI

Два свердловских вуза вошли в топ рейтинга RAEX

Рейтинговое агентство RAEX опубликовало список 100 лучших вузов России. Уральский федеральный округ в нем представляют пять вузов, два из которых располагаются в столице Урала. Смотрим, какие места заняли вузы Свердловской области в 2023 году.

В топ-100 лучших университетов вошли учебные заведения из 31 региона РФ. Абсолютными лидерами топ-100 по количеству занимаемых строчек стали вузы московской и петербургской агломераций. Победителем стал МГУ им. М. В. Ломоносова: вуз получил самую высокую оценку по каждому из показателей, измеряющих качество образования, востребованность выпускников и научную деятельность.

Лучшими вузами УрФО по версии RAEX признаны свердловские вузы — Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина (11 место), Уральский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения РФ (79 место), а также два тюменских — Тюменский индустриальный университет (80 место) и Тюменский государственный университет (67 место). Помимо этого в рейтинг RAEX вошел еще один представитель УрФО, расположившийся на 56-й строке, — челябинский Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет).

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Учебные заведения оценивали эксперты. Они ставили баллы по ряду критериев, что не позволило некоторым вузам войти в рейтинг. Так, из топ-100 исключили университеты, вошедшие в топ-100 лучших по стране. В RAEX пояснили, что основная цель рейтинга — не выявление лидеров по России, а оценка широкого спектра региональных и узкоспециализированных вузов.

Также из перечня выбыли вузы с преимущественной специализацией в области культуры, искусства, спорта, религии и силовых структур, реализующие преимущественно заочный и очно-заочный форматы обучения, а также образовательные учреждения, где количество очников среди будущих специалистов и бакалавров составляет менее 100 человек. Количество научных публикаций эксперты также не учитывали.

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