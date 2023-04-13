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Камеры будут ловить нарушителей ПДД на Южном подъезде к Нижнему Тагилу

13 апреля 2023, 04:01
Фото: Отдел пропаганды ГИБДД
Стационарный комплекс фотовидеофиксации начнет работать на Южном подъезде к Нижнему Тагилу с 17 апреля 2023 года. Это обусловлено возросшим числом аварий на данном участке дороги.

В частности, комплекс будет охватывать участок с 13 по 15 километр. От микрорайона Старатель до улицы Садоводов теперь, кроме сотрудников ГИБДД, нарушения будет фиксировать и специальный комплекс.

Водители должны быть внимательными и не нарушать Правила дорожного движения не только в местах, где несут службу сотрудники правопорядка и установлена фотовидеофиксация, но и по всему маршруту движения, — сообщили TagilCity.ru в Отделе пропаганды ГИБДД.

Там отметили, что работа комплексов направлена на то, чтобы снизить число аварий на дорогах. С их помощью нарушения удается предупредить еще до того, как они будут совершены. Соответственно, это позволит и избежать возможного ДТП.

В ГИБДД добавили, что за первый квартал 2023 года число ДТП выросло более чем на 50%. Главными причинами являются нарушения скоростного режима и правил обгона. При этом на Южном подъезде к Нижнему Тагилу по результатам обследования было выявлено, что на дороге имеется колейность. Поэтому водители должны ехать по дороге в соответствии с временными знаками, а также учитывать неблагоприятные факторы.

Передвижные комплексы видеофиксации работают на дорогах Нижнего Тагила
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#Нижний Тагил#ПДД#ГИБДД#Нарушитель#Транспорт#Ирина Кирилова#Эксклюзив
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