Камеры будут ловить нарушителей ПДД на Южном подъезде к Нижнему Тагилу

Posted Сегодня, 04:01
Published Сегодня, 04:01
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Updated Сегодня, 04:03
В частности, комплекс будет охватывать участок с 13 по 15 километр. От микрорайона Старатель до улицы Садоводов теперь, кроме сотрудников ГИБДД, нарушения будет фиксировать и специальный комплекс.
Водители должны быть внимательными и не нарушать Правила дорожного движения не только в местах, где несут службу сотрудники правопорядка и установлена фотовидеофиксация, но и по всему маршруту движения, — сообщили TagilCity.ru в Отделе пропаганды ГИБДД.
Там отметили, что работа комплексов направлена на то, чтобы снизить число аварий на дорогах. С их помощью нарушения удается предупредить еще до того, как они будут совершены. Соответственно, это позволит и избежать возможного ДТП.
В ГИБДД добавили, что за первый квартал 2023 года число ДТП выросло более чем на 50%. Главными причинами являются нарушения скоростного режима и правил обгона. При этом на Южном подъезде к Нижнему Тагилу по результатам обследования было выявлено, что на дороге имеется колейность. Поэтому водители должны ехать по дороге в соответствии с временными знаками, а также учитывать неблагоприятные факторы.