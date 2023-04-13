Камеры будут ловить нарушителей ПДД на Южном подъезде к Нижнему Тагилу

В ГИБДД добавили, что за первый квартал 2023 года число ДТП выросло более чем на 50%. Главными причинами являются нарушения скоростного режима и правил обгона. При этом на Южном подъезде к Нижнему Тагилу по результатам обследования было выявлено, что на дороге имеется колейность. Поэтому водители должны ехать по дороге в соответствии с временными знаками, а также учитывать неблагоприятные факторы.