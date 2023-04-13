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Карантин по бешенству объявлен в коллективном саду в Полевском

13 апреля 2023, 05:32
Фото: 1MI
Садовое товарищество «Дружба-2» в Полевском закроют на карантин из-за выявленного случая бешенства, обнаруженного у дикой лисы.

Тело мертвой лисицы было обнаружено на одном из садовых участков, рассказали в пресс-службе администрации города.

Скоро выйдет указ главы Свердловской области Евгения Куйвашева о закрытии садового товарищества. Сколько времени будет длиться карантин, пока неизвестно.

Напомним, в Полевском на данный момент установлено три карантина из-за установленных случаев бешенства. Так, карантин в «Зеленом бору» будет продолжаться до 5 мая 2023 года, а в садовом товариществе «Светлый-2» до 16 мая 2023 года.

Село Косой Брод, в котором тоже был объявлен карантин, сперва планировалось открыть 17 марта, но после нового случая бешенства его было решено продлить до конца мая 2023 года.

Карантин по бешенству объявлен на территории Полевского
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