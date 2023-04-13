Карантин по бешенству объявлен в коллективном саду в Полевском

Posted Сегодня, 05:32
Published Сегодня, 05:32
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Updated Сегодня, 05:34
Тело мертвой лисицы было обнаружено на одном из садовых участков, рассказали в пресс-службе администрации города.
Скоро выйдет указ главы Свердловской области Евгения Куйвашева о закрытии садового товарищества. Сколько времени будет длиться карантин, пока неизвестно.
Напомним, в Полевском на данный момент установлено три карантина из-за установленных случаев бешенства. Так, карантин в «Зеленом бору» будет продолжаться до 5 мая 2023 года, а в садовом товариществе «Светлый-2» до 16 мая 2023 года.
Село Косой Брод, в котором тоже был объявлен карантин, сперва планировалось открыть 17 марта, но после нового случая бешенства его было решено продлить до конца мая 2023 года.