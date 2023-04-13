Карантин по бешенству объявлен в коллективном саду в Полевском

Напомним, в Полевском на данный момент установлено три карантина из-за установленных случаев бешенства. Так, карантин в «Зеленом бору» будет продолжаться до 5 мая 2023 года, а в садовом товариществе «Светлый-2» до 16 мая 2023 года.