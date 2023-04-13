Лось провалился на Выйском пруду в Нижнем Тагиле и не мог выбраться

Posted Сегодня, 11:08
Published Сегодня, 11:08
Modified Сегодня, 11:10
Updated Сегодня, 11:10
В результате к месту ЧП оперативно выехала поисково-спасательная группа. На месте они увидели, что животное все же самостоятельно спаслось, сообщает Центр защиты населения.
Согласно кадрам с видео, лося туда загнали собаки породы лайки. Об этом в ролике сообщают спасатели. Информацию о произошедшем они передали лесничеству.
Напомним, что ранее тагильские спасатели достали из воды провалившуюся под лед собаку. Она прогуливалась по льду и провалилась, а самостоятельно выбраться не могла. Достав животное, его пришлось реанимировать.