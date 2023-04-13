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Лось провалился на Выйском пруду в Нижнем Тагиле и не мог выбраться

13 апреля 2023, 11:08
Фото: Центр защиты населения
На Выйском пруду в Нижнем Тагиле провалился лось. Он не мог выбраться наружу, и очевидцы вызвали спасателей.

В результате к месту ЧП оперативно выехала поисково-спасательная группа. На месте они увидели, что животное все же самостоятельно спаслось, сообщает Центр защиты населения.

Согласно кадрам с видео, лося туда загнали собаки породы лайки. Об этом в ролике сообщают спасатели. Информацию о произошедшем они передали лесничеству.

Напомним, что ранее тагильские спасатели достали из воды провалившуюся под лед собаку. Она прогуливалась по льду и провалилась, а самостоятельно выбраться не могла. Достав животное, его пришлось реанимировать.

Собака провалилась под лед водоема в Нижнем Тагиле
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#Елена Озерова#Нижний Тагил#Лось#Спасатели#Животное#Происшествия
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