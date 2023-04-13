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Published Сегодня, 04:36

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Мужчина обнаружил огромного паука в связке купленных бананов

13 апреля 2023, 04:36
Житель города Виндзор в Великобритании обнаружил огромного паука в связке купленных бананов в супермаркете. Паук оказался крабовым пауком, самым крупным видом на планете.

Мужчина, который купил бананы, изолировал насекомое в пластиковый контейнер и отнес его в службу дезинсекции магазина. Оказалось, что находка была беременной самкой паука, которая попала в Британию из Доминиканской Республики, пишет 360tv.ru.

Паучиху отправили в зоологическое общество Лондона. Покупатель получил извинения и компенсацию в размере 100 фунтов стерлингов, однако он не согласен с этой суммой, так как считает, что паучиха могла бы его укусить, защищая своих потомков.

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