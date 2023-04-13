На площадке Пермской ЦБК организовали квест «Бумажные игры»

Для участия в целлюлозно-бумажном квесте были приглашены 65 учащихся вузов, из которых сформировали пять групп. Каждая группа была направлена на конкретное производство. Так, студенты побывали на лесной бирже, где происходит подготовка и переработка березового баланса, в цеху целлюлозы высокого выхода и размольно-подготовительном отделе, в котором перерабатывается макулатура, а также в картонно-бумажных цехах № 1 и № 2, специализирующихся на выпуске бумаги для гофрирования и картона, гофроцехе № 1 по выпуску гофроупаковки. К экскурсионным группам студентов присоединились наставники из числа штатных работников Пермской целлюлозно-бумажной компании, которые проинформировали своих подопечных об основных вехах истории предприятия и специфике работы в каждом цеху. Для закрепления полученных знаний участники квеста выполняли задания, связанные с производством.