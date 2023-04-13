На площадке Пермской ЦБК организовали квест «Бумажные игры»

Posted Сегодня, 09:36
Published Сегодня, 09:36
Modified Сегодня, 09:36
Updated Сегодня, 09:36
Представители молодого поколения смогли своими глазами понаблюдать за ходом производственных процессов и получить представление о том, как на предприятии работают принципы экономики замкнутого цикла, - пишет properm.
Для участия в целлюлозно-бумажном квесте были приглашены 65 учащихся вузов, из которых сформировали пять групп. Каждая группа была направлена на конкретное производство. Так, студенты побывали на лесной бирже, где происходит подготовка и переработка березового баланса, в цеху целлюлозы высокого выхода и размольно-подготовительном отделе, в котором перерабатывается макулатура, а также в картонно-бумажных цехах № 1 и № 2, специализирующихся на выпуске бумаги для гофрирования и картона, гофроцехе № 1 по выпуску гофроупаковки. К экскурсионным группам студентов присоединились наставники из числа штатных работников Пермской целлюлозно-бумажной компании, которые проинформировали своих подопечных об основных вехах истории предприятия и специфике работы в каждом цеху. Для закрепления полученных знаний участники квеста выполняли задания, связанные с производством.
Директор по персоналу ПЦБК Ольга Коршунова подчеркнула, что для процветания любого производства необходим постоянный приток выпускающихся из вузов и ссузов специалистов. Согласно последним сведениям, каждый третий сотрудник компании – моложе 35 лет, а средний возраст персонала ПЦБК равняется 42 годам.
Коршунова отметила, что предприятие на регулярной основе организовывает просветительские мероприятия для школьников и студентов в разных формах. Проведенный в стенах ПЦБК квест представляет собой не просто экскурсию на производство, а помогает молодежи полноценно погрузиться в процесс по изготовлению целлюлозно-бумажной продукции.
В ходе «Бумажных игр» будущие специалисты в игровой форме пополняли свои знания о работе цехов и получали один из видов полуфабрикатов – щепу, макулатурную массу, бумагу, картон, целлюлозу, гофроящик. На втором этапе квеста команды подготовили презентации, чтобы рассказать остальным группам студентов об особенностях тех производственных участков, на которых побывали лично. В процессе проведения квеста была воссоздана полная технологическая цепочка – начиная от производства сырья и заканчивая выпуском готовых изделий.
Полина Королькова – учащаяся Пермского политехнического института, рассказала, как прошел ее второй визит в ПЦБК. Девушка – студентка третьего курса, она учится на специальности «Технологии целлюлозно-бумажного производства», и отмечает, что квест помог ей досконально изучить работу агрегатов и оборудования на предприятии. Студентка собирается проходить в ПЦБК свою предстоящую летнюю практику, а после окончания учебы – устроиться в компанию.
По завершении квеста студенты получили дипломы, в которых отмечены их заслуги по успешному решению ряда заданий и эффективной работе в командах. Каждой команде также вручили фирменные сувениры от ПЦБК.